「追いつめられるほど強くなるのか」「立て直し方が半端じゃない」 藤井王将が圧巻３連勝で永瀬九段下し王将５連覇達成 ALSOK杯第75期王将戦七番勝負第７局

「追いつめられるほど強くなるのか」「立て直し方が半端じゃない」 藤井王将が圧巻３連勝で永瀬九段下し王将５連覇達成 ALSOK杯第75期王将戦七番勝負第７局