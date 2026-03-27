【Amazonセール】2.4GHzワイヤレスゲーミングイヤホンなどASUS「ROG」シリーズ製品がお買い得
【Amazon：ASUSゲーミング製品「ROG」シリーズ セール】 セール期間：3月27日0時～4月9日23時45分
ROG Harpe II Ace
Amazonにて、ASUSのゲーミング製品「ROG」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は4月9日23時45分まで。
本セールでは、2.4GHzワイヤレスゲーミングイヤホン「R55ES ROG CETRA TWS SPEEDNOVA」や、75%レイアウトゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」、ワイヤレスコントローラー「ROG Raikiri II Xbox」などがお買い得になっている。
期間中は、 なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
R55ES ROG CETRA TWS SPEEDNOVA ホワイト
USB-CドングルとROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーは、2.4GHz帯で低遅延のオーディオと安定した接続性を提供。さらに、電力効率が強化されたこの技術により、最大36時間のバッテリー駆動時間を実現する。
ROG Raikiri II Xbox
2.4GHz、Bluetooth、またはUSB-CケーブルでPCやROG Allyに接続可能。さらに、USB-Cと2.4GHzでXbox Series X|Sの公式認証済み。2.4GHzワイヤレス接続で最大50時間のプレイが可能だ（RGB、オーディオ、振動をオフにした状態）。
TMRジョイスティックが優れたドリフト防止性能を発揮。ショートトラベルのマイクロスイッチトリガーとフルトラベルのTMRセンサートリガーをシームレスに切り替えられる。