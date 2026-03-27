ROG Harpe II Ace

Amazonにて、ASUSのゲーミング製品「ROG」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は4月9日23時45分まで。

本セールでは、2.4GHzワイヤレスゲーミングイヤホン「R55ES ROG CETRA TWS SPEEDNOVA」や、75%レイアウトゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」、ワイヤレスコントローラー「ROG Raikiri II Xbox」などがお買い得になっている。

期間中は、 なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

R55ES ROG CETRA TWS SPEEDNOVA ホワイト

USB-CドングルとROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーは、2.4GHz帯で低遅延のオーディオと安定した接続性を提供。さらに、電力効率が強化されたこの技術により、最大36時間のバッテリー駆動時間を実現する。

ROG Raikiri II Xbox

2.4GHz、Bluetooth、またはUSB-CケーブルでPCやROG Allyに接続可能。さらに、USB-Cと2.4GHzでXbox Series X|Sの公式認証済み。2.4GHzワイヤレス接続で最大50時間のプレイが可能だ（RGB、オーディオ、振動をオフにした状態）。

TMRジョイスティックが優れたドリフト防止性能を発揮。ショートトラベルのマイクロスイッチトリガーとフルトラベルのTMRセンサートリガーをシームレスに切り替えられる。