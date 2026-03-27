KEY TO LIT岩崎大昇、映画『正直不動産』で山下智久と共演！ 吹石一恵の11年ぶり映画出演カットも
山下智久が主演する映画『正直不動産』（5月15日公開）より、11年ぶりの映画出演となる吹石一恵が演じるトマト農園の地主・道畑早苗や、KEY TO LIT・岩崎大昇が演じるミュージシャン・山口ヒロトなどを捉えた新場面写真が解禁された。
【写真】11年ぶりに映画出演！ 吹石一恵の出演シーンも公開
本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた社会派コメディードラマの劇場版。
この度、映画オリジナルキャストの、吹石一恵と岩崎大昇（KEY TO LIT）の新場面写真が解禁。
吹石が映画に出演するのは、『Ｓ−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE』（2015）以来11年ぶり。ドラマ「正直不動産」シリーズのファンだという吹石は、脚本を読んで即出演を決めたそうで、「短い時間ではありましたが、すごくチームワークのいいスタッフ、キャストみなさんの中に入れていただき、心地よい時間を過ごさせていただきました」と語っている。
そんな吹石が演じるのは、女手ひとつで農園を切り盛りするトマト農園の地主・道畑早苗。場面写真には、道畑（吹石）が、永瀬（山下）の元同僚でありライバルだった不動産ブローカーの桐山（市原隼人）と、トマト農園について話している様子が切り取られている。2人の間に漂う、どこか不穏な雰囲気。実は桐山は、道畑の営むトマト農園の土地を、農地転用による開発へと進めようとしていた。さらに、永瀬が勤める登坂不動産のライバル会社・ミネルヴァ不動産の社長・鵤（高橋克典）の魔の手が道畑にも迫り…。
一方、本作でフレッシュな魅力を放つ岩崎は「みなさんアットホームに迎え入れてくれたこと、すごくうれしく、楽しかったです。素晴らしいモノづくりができたかと思います」とコメント。
今回岩崎が演じたのは、月下（福原）の同級生でミュージシャン・山口ヒロト。かつて永瀬が、嘘もいとわず営業成績を勝ち取っていた“ライアー永瀬”と呼ばれていた時代に、仲介された物件に住んでいるヒロトだが、「定期借家契約」を理由に、立ち退きを宣告されてしまう。そのうえ、家賃滞納や近隣トラブルを起こして行き場をなくしたヒロトを、月下は救い出そうと奔走するのだが…。
場面写真には、ヒロトが笑顔を見せながら路上で弾き語りをする姿と、月下とどこか重苦しい雰囲気の中で話し合う様子を収めている。果たして2人はどんな会話をしているのか？さらに、大先輩でもある山下との共演シーンも。ミュージシャンらしくヘッドホンをつけ、自分に酔いしれながらギターを弾くような素振りをみせるヒロトを、永瀬がどこか冷ややかな眼差しで見つめる印象的なカットとなっている。
ヒロトをめぐるトラブルに巻き込まれる永瀬と月下は、問題を解決することはできるのか？そしてヒロトは自身が抱える問題にどう向き合っていくのか？ 映画オリジナルキャストが織りなすストーリーにも期待が高まる。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【写真】11年ぶりに映画出演！ 吹石一恵の出演シーンも公開
本作は、ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良（福原遥）の2人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿を描いた社会派コメディードラマの劇場版。
吹石が映画に出演するのは、『Ｓ−最後の警官−奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE』（2015）以来11年ぶり。ドラマ「正直不動産」シリーズのファンだという吹石は、脚本を読んで即出演を決めたそうで、「短い時間ではありましたが、すごくチームワークのいいスタッフ、キャストみなさんの中に入れていただき、心地よい時間を過ごさせていただきました」と語っている。
そんな吹石が演じるのは、女手ひとつで農園を切り盛りするトマト農園の地主・道畑早苗。場面写真には、道畑（吹石）が、永瀬（山下）の元同僚でありライバルだった不動産ブローカーの桐山（市原隼人）と、トマト農園について話している様子が切り取られている。2人の間に漂う、どこか不穏な雰囲気。実は桐山は、道畑の営むトマト農園の土地を、農地転用による開発へと進めようとしていた。さらに、永瀬が勤める登坂不動産のライバル会社・ミネルヴァ不動産の社長・鵤（高橋克典）の魔の手が道畑にも迫り…。
一方、本作でフレッシュな魅力を放つ岩崎は「みなさんアットホームに迎え入れてくれたこと、すごくうれしく、楽しかったです。素晴らしいモノづくりができたかと思います」とコメント。
今回岩崎が演じたのは、月下（福原）の同級生でミュージシャン・山口ヒロト。かつて永瀬が、嘘もいとわず営業成績を勝ち取っていた“ライアー永瀬”と呼ばれていた時代に、仲介された物件に住んでいるヒロトだが、「定期借家契約」を理由に、立ち退きを宣告されてしまう。そのうえ、家賃滞納や近隣トラブルを起こして行き場をなくしたヒロトを、月下は救い出そうと奔走するのだが…。
場面写真には、ヒロトが笑顔を見せながら路上で弾き語りをする姿と、月下とどこか重苦しい雰囲気の中で話し合う様子を収めている。果たして2人はどんな会話をしているのか？さらに、大先輩でもある山下との共演シーンも。ミュージシャンらしくヘッドホンをつけ、自分に酔いしれながらギターを弾くような素振りをみせるヒロトを、永瀬がどこか冷ややかな眼差しで見つめる印象的なカットとなっている。
ヒロトをめぐるトラブルに巻き込まれる永瀬と月下は、問題を解決することはできるのか？そしてヒロトは自身が抱える問題にどう向き合っていくのか？ 映画オリジナルキャストが織りなすストーリーにも期待が高まる。
映画『正直不動産』は、5月15日より全国公開。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記。