『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』ウイルク役・井浦新インタビュー映像、思い出カット解禁
山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、本作のキーパーソンで謎に包まれていたアシリパのアチャ（アイヌ語で「父」）・ウイルク役の井浦新のインタビュー映像（※ネタバレを含む）、ウイルクとアシリパ、ウイルクとインカラマッなど思い出カットも多数公開された。
【動画】ウイルク役の井浦新がここでしか聞けない“ゴールデンカムイ愛”を語り尽くす！ インタビュー映像
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。3月13日から公開され、週末動員ランキング（3月13〜15日・興行通信社調べ）では実写映画で第1位を獲得した。
このたび、アシリパのアチャ（父）で、ウイルク役の井浦新インタビュー映像が解禁。
アイヌから金塊を奪った男「のっぺら坊」に殺されたとされるウイルク、その死の真相を知るために、杉元（山崎）と共に金塊探しの旅に出たアシリパ（山田杏奈）でしたが、そのウイルクこそが、「のっぺら坊」だという証言が。その真相を確かめるべく、杉元とアシリパは「のっぺら坊」が収監されている網走監獄へ向かう。
完成披露舞台あいさつでも「今作ではそんなウイルクという人間がやっと分かったような気が…いや、分かりました。分かることができました！ でも、何が分かったかはここでは言いたくありません。絶対に今は言いたくありません！」と話していた井浦。
映画の公開を迎え、“ウイルクを演じてきた想い”や“撮影の思い出”そして原作ファンだからこその“『ゴールデンカムイ』への熱い想い”など、今だからこそ話せる、ここでしか聞けないインタビュー映像となっている。
さらには、「のっぺら坊」についての質問も（※映像は一部ネタバレが含む）。また、大自然で生き抜くため、狩猟の技術やアイヌの知恵を教えていたウイルクのアシリパとの思い出シーンやアイヌの占い師・インカラマッの幼少期とウイルクとの切ない回想シーンなど、場面写真も解禁された。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記
※インカラマッの「ラ」は小文字が正式表記
【動画】ウイルク役の井浦新がここでしか聞けない“ゴールデンカムイ愛”を語り尽くす！ インタビュー映像
シリーズ累計3000万部（2025年8月時点）突破のベストセラー漫画を実写化する本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動する姿を描くサバイバル・バトルアクション。3月13日から公開され、週末動員ランキング（3月13〜15日・興行通信社調べ）では実写映画で第1位を獲得した。
アイヌから金塊を奪った男「のっぺら坊」に殺されたとされるウイルク、その死の真相を知るために、杉元（山崎）と共に金塊探しの旅に出たアシリパ（山田杏奈）でしたが、そのウイルクこそが、「のっぺら坊」だという証言が。その真相を確かめるべく、杉元とアシリパは「のっぺら坊」が収監されている網走監獄へ向かう。
完成披露舞台あいさつでも「今作ではそんなウイルクという人間がやっと分かったような気が…いや、分かりました。分かることができました！ でも、何が分かったかはここでは言いたくありません。絶対に今は言いたくありません！」と話していた井浦。
映画の公開を迎え、“ウイルクを演じてきた想い”や“撮影の思い出”そして原作ファンだからこその“『ゴールデンカムイ』への熱い想い”など、今だからこそ話せる、ここでしか聞けないインタビュー映像となっている。
さらには、「のっぺら坊」についての質問も（※映像は一部ネタバレが含む）。また、大自然で生き抜くため、狩猟の技術やアイヌの知恵を教えていたウイルクのアシリパとの思い出シーンやアイヌの占い師・インカラマッの幼少期とウイルクとの切ない回想シーンなど、場面写真も解禁された。
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』は、公開中。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
※アシリパの「リ」は小文字が正式表記
※インカラマッの「ラ」は小文字が正式表記