Da-iCE・工藤大輝が初めてトータルプロデュースを手がけるガールズコレクティブ「Re:inc.」（読み：リンク）が、本日より始動した。

Re:inc.はダンス＆ボーカルを中心に活動する5人と、映像・デザインなどのクリエイティブワークに特化した2人からなる、計7人で構成されている。パフォーマンスメンバーは、LIKO、SAKI、NENE、VALE、RANAの5人だ。

メンバー全員が20歳を超えているが、幼少期からダンスやボーカルのトレーニングを積み、さまざまなグループの練習生として活動しながらもデビューに至らなかった経験を持っているという。“20歳という年齢の壁”を乗り越えながらも夢を諦めず、それぞれの想いを背負って本プロジェクトに集結した。

音楽的には、シティポップやヒップホップ、R&Bといった要素を現代的なJ-POPとして再構築することをテーマとしている。近年はオーディション番組をきっかけにデビュータイミングから注目を集めるアーティストも多い中、工藤は「自分もそうだったように、良い経験も苦い経験もしながら、アーティストとして成長していってほしい」と語り、自身の経験を活かした、0から作り上げていくプロデュースを行っているとのこと。

そして、本日デビューEP『Pre:inc.』をリリース。本作には、「Plastic Love」、「FLY-DAY CHINATOWN」、「time after time」といった名曲をRe:inc.のスタイルで再解釈したカバー曲3曲に加え、工藤大輝が作詞・作曲を手がけたオリジナル楽曲「LITM」「TCIY」「LOVE」の計6曲が収録されている。

◾️EP『Pre:inc.』

2026年3月27日（金）リリース

配信：https://avex.lnk.to/reincWE ▼収録楽曲

01.LITM

02.time after time

03.TCIY

04.Plastic Love

05.FLY-DAY CHINATOWN

06.LOVE