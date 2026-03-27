Da-iCE・工藤大輝プロデュースのガールズコレクティブ「Re:inc.」、デビューEP『Pre:inc.』本日リリース
Da-iCE・工藤大輝が初めてトータルプロデュースを手がけるガールズコレクティブ「Re:inc.」（読み：リンク）が、本日より始動した。
Re:inc.はダンス＆ボーカルを中心に活動する5人と、映像・デザインなどのクリエイティブワークに特化した2人からなる、計7人で構成されている。パフォーマンスメンバーは、LIKO、SAKI、NENE、VALE、RANAの5人だ。
メンバー全員が20歳を超えているが、幼少期からダンスやボーカルのトレーニングを積み、さまざまなグループの練習生として活動しながらもデビューに至らなかった経験を持っているという。“20歳という年齢の壁”を乗り越えながらも夢を諦めず、それぞれの想いを背負って本プロジェクトに集結した。
音楽的には、シティポップやヒップホップ、R&Bといった要素を現代的なJ-POPとして再構築することをテーマとしている。近年はオーディション番組をきっかけにデビュータイミングから注目を集めるアーティストも多い中、工藤は「自分もそうだったように、良い経験も苦い経験もしながら、アーティストとして成長していってほしい」と語り、自身の経験を活かした、0から作り上げていくプロデュースを行っているとのこと。
そして、本日デビューEP『Pre:inc.』をリリース。本作には、「Plastic Love」、「FLY-DAY CHINATOWN」、「time after time」といった名曲をRe:inc.のスタイルで再解釈したカバー曲3曲に加え、工藤大輝が作詞・作曲を手がけたオリジナル楽曲「LITM」「TCIY」「LOVE」の計6曲が収録されている。
◾️EP『Pre:inc.』
2026年3月27日（金）リリース
配信：https://avex.lnk.to/reincWE
▼収録楽曲
01.LITM
02.time after time
03.TCIY
04.Plastic Love
05.FLY-DAY CHINATOWN
06.LOVE
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