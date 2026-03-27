女性３人組グループ「ＳＰＧ（Ｓｍａｌｌ Ｐｏｗｅｒｆｕｌ Ｇｉｒｌｓ）」が２７日、都内で行われた韓国発のアイスバー「ベロベロバー」（３１日発売）の会見に出席した。

ＳＰＧは身長１５０センチ以下のＴＯＭＩ（十味、１４９センチ）、ＭＩＹＵ（岸みゆ、１４５センチ）、ＨＩＮＡ（姫野ひなの、１４８センチ）で構成されるアイドルグループ。「小さいって、最強。」がコンセプトで、ＳＮＳの総フォロワー数は３３５万人を誇る。

ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴの大ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」などの作曲を担当した早坂博隆氏が手がけた同商品のキャンペーンソング「Ｃｈｏａ！Ｃｈｏａ！」を歌唱することが決まり、メンバーのＴＯＭＩは「とってもびっくりしました。キャンペーンソングを任せていただいて、うれしいです」と喜んだ。これまでメンバーそれぞれ違うアイドルグループで活動していたため、３人でのパフォーマンスはこの日が初めて。キャッチーなダンスを披露し「ベロベロバーと同じくらい人気になりたい」とＴＯＭＩ。さらなる飛躍を誓った。