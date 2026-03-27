◆センバツ第９日 ▽準々決勝 中京大中京２―１八戸学院光星（２７日・甲子園）

準優勝した１２年春以来となる２度目の４強入りを目指した八戸学院光星（青森）は、中京大中京（愛知）に接戦で敗れた。

試合は初回に両チーム１点ずつ取り合う展開でスタート。八戸学院光星は５回に安打に暴投などが絡んで１死三塁のピンチを背負い、中犠飛で勝ち越しを許した。６回からは「４番・ＤＨ」で先発出場していた北口晃大（３年）が、ＤＨを解除してマウンドへ。７回１死二塁のピンチを無失点に封じるなど、４回２安打無失点と力投したが勝利にはあと一歩届かなかった。

エース・北口には、白星を届けたい恩人がいた。巨人・小林誠司捕手やＤｅＮＡ・藤浪晋太郎らを輩出し、自身もプレーした大阪泉北ボーイズが現在は休部状態。「自分たちが最後で、次（の代）がもういなくて。自分たちが最後だと思っていたので、なんとか最後の代から甲子園に出て、スタッフたちに恩返しをしようと思っていた」と明かす。

１、２回戦は、仕事を休んで応援に駆けつけてくれた当時のコーチ陣に勝利を届けた。ベスト４入りをかけたこの日は、当時の監督が観戦に訪れていたが、白星はつかめなかった。「この春に甲子園に出られて、まずは２勝できて喜んでもらえた。今日もう一度勝ちたかったけれど負けてしまったので、もう一度、夏に甲子園に帰ってきたい。応援してくださった人たちに応援してもらい、良い結果でお返しできるように、もう一度明日から夏に向けて戦いたい」。エースの挑戦は続く。（小島 和之）