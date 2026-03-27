西城秀樹のオリジナルアルバム復刻企画第10弾として、新たに3作品が本日発売された。

今回発売されたのは、1991年に発売された織田哲郎プロデュースによる西城秀樹のオリジナルアルバムとしては最後の作品となり、テレビアニメ「ちびまる子ちゃん」の2代目のエンディング曲として現在も多くの人に愛されている楽曲「走れ正直者」も収録されている『MAD DOG』、1994年から1999年に発売されたシングルのB面から厳選した16曲を収録した『HIDEKI B-side STORY Vol.2 1984-1999』、1991年『MAD DOG』のリリース時に行われた＜HIDEKI SAIJO CONCERT ’91 FRONTIER ROAD＞のシンガポールでのコンサートを収録した初商品化ライブ盤『HIDEKI SAIJO CONCERT ’91 FRONTIER ROAD in SINGAPORE』の合計3作品だ。

アルバム『MAD DOG』のプロデューサーである織田哲郎へのアルバム制作時のエピソードや西城秀樹への想いを語った新インタビューも公開された。

◆インタビュー記事

さらに、デビュー55周年への記念企画の一つとして4月12日に大阪、5月16日は東京にて＜Hideki Saijo 55th Anniversary BIG GAME 2026＞の開催が決定した。奇跡的に発見された初の武道館公演＜HIDEKI リサイタル 1975.11.3 in TOKYO＞と、後楽園を揺るがした＜BIG GAME’81 HIDEKI in TOKYO＞のヒデキが躍動する未発表映像2本立ての特別フィルムライブになっているという。

また2026年1月15日からは、西城秀樹オフィシャルファンクラブ『PLANETS OF EARTH』がリニューアルされており未公開画像や秘蔵映像などの特別コンテンツが随時公開されていく予定である。

◾️リリース情報

発売日：2026年3月27日（金）

共通仕様：紙ジャケット仕様、Blu-spec CD2 ＜商品タイトル・品番・価格＞

・MAD DOG：DQCL 3769・￥3,630（税込）

・HIDEKI B-side STORY Vol.2 1984-1999：DQCL 3770・￥3,630（税込）

・HIDEKI SAIJO CONCERT ’91 FRONTIER ROAD in SINGAPORE：DQCL 3771〜2・2枚組￥4,730（税込） MAD DOG HIDEKI B-side STORY Vol.2 1984-1999 HIDEKI SAIJO CONCERT ’91 FRONTIER ROAD in SINGAPORE ＜収録曲＞

●MAD DOG

1.Rock Your Fire

2.Mad Dog

3.蒼い月の悪戯

4.Shinin’ Heart

5.きみの男

6.Bad Angel

7.ハッピー・エンドをぶっとばせ

8.Good-By My Girl

9.潮騒

10.走れ正直者 ●HIDEKI B-side STORY Vol.2 1984-1999

1.パシフィック

2.ジェラシー

3.ターゲット

4.STEPPIN’ AWAY-夏の逃避行-

5.うたかたのリッツ

6.海辺の家

7.夢のように

8.Sail Again

9.Try Today

10.モナリサ

11.女神が微笑む時

12.みんなBluesを唄ってた

13.あれから君は

14.CHINA ROSE

15.リフレインが叫んでる

16.Light-灯- ●HIDEKI SAIJO CONCERT ’91 FRONTIER ROAD in SINGAPORE

Disc-1

1.若き獅子たち

2.ブルースカイ ブルー

3.潮騒

4.きみの男

5.BAD ANGEL

6.蒼い月の悪戯

7.’91 HIDKEI SAIJO CONCERT HITS MEGA-MIX

（ちぎれた愛〜激しい恋〜傷だらけのローラ〜情熱の嵐〜薔薇の鎖〜YOUNG MAN(Y.M.C.A.)）

8.ギャランドゥ

9.傷だらけのローラ

Dsic-2

1.WORKIN’ FOR MONEY

2.恋の列車はリバプール発

3.セクシー・キャット

4.悲しみのアンジー

5.YOU GIVE LOVE A BAD NAME

6.LOVING YOU BABY

7.LOST IN HOLLYWOOD

8.MAD DOG

9.I’LL BE HOLDING ON

10.Rock Your Fire

11.ナイト・ゲーム(NIGHT GAMES)

12.FRONTIER ROAD〜SANTA FE〜

◾️フィルムライブ＜Hideki Saijo 55th Anniversary BIG GAME 2026＞

2026年4月12日（日）大阪・Zepp Namba

2026年5月16日（土）東京・Zepp DiverCity TOKYO

開場 / 開演：開場13:15 / 開演14:00 ※再入場可能

チケット：チケットぴあ：https://t.pia.jp/ ※PC・スマートフォン共通 ＜フィルムライブ内容＞

●HIDEKI リサイタル 1975.11.3 in TOKYO

1975年11月3日、日本武道館で初めて行われた記念すべき第1回日本武道館リサイタル。

まだ20歳のヒデキが日本人ソロ歌手として史上初と言われる武道館単独コンサートに挑んだ大舞台。

伝説となっていたこの公演の映像約40分間がこのたび奇跡的に発見された。

ブレイク直後の若きヒデキの躍動が、初公開の貴重映像とともに時を超えて今蘇る。

※一部映像に乱れがございます ●BIG GAME’81 HIDEKI in TOKYO

フジテレビ「ビッグゲーム’81 ヒデキ・イン後楽園」にてオンエア。

1981年7月18日、後楽園球場で開催された通算4回目のビッグゲーム。

ハードなロックナンバーからバラードまで、魂を揺さぶるパフォーマンスとスタジアムを埋め尽くす歓声。

磨き抜かれた圧巻の歴史的スタジアムコンサートを臨場感あふれる映像とともにご堪能ください。