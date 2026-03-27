奥田民生、アルバム『30』完全再現による＜名盤ライブ「30/奥田民生」＞を映像作品化リリース
奥田民生が5月27日、ライブBlu-ray『名盤ライブ「30/奥田民生」＠LINE CUBE SHIBUYA』をリリースすることが発表となった。本日3月27日正午より購入予約受付がスタートした。
同ライブ映像作品は、遡ること30年前の1995年にリリースされた2ndアルバム『30』を、CD収録曲順通りにライブで再現する企画＜名盤ライブ「30/奥田民生」＞全4公演のうち、2025年12月11日開催のファイナル公演を収録したものだ。
ライブ本編の12曲に加え、配信でも未公開のアンコール8曲の映像も含めた全20曲を収録。このライブは単純なアルバムの再現にとどまらず、出演者もリリース当時のメンバーである根岸孝旨(B)、斎藤有太(Key)、長田進(G)、古田たかし(Dr)の5人編成“GOZ”にて実施。さらに会場も当時と同じ東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で再現するというスペシャルな設定のもとに行われた。また、映像もBlu-ray作品のためすべて編集し直しており、MC含めほぼノーカットで収録される。
また、Blu-ray発売を記念して、奥田民生/RCMR公式通販サイト“ROCKET-EXPRESS”では、Blu-rayとビッグシルエットTシャツのスペシャルなバンドルセットも発売決定。フロントはジャケットの線画をモチーフとしたもの、バックプリントにはセットリスト全曲が記載されるなど、デザインはシンプルながらポップだ。このバンドルセットは数量限定となる。各ショップの購入者特典など詳細は特設サイトにて。なお、同ライブ映像作品のトレーラーが公開となった。
■ライブBlu-ray『名盤ライブ「30/奥田民生」＠LINE CUBE SHIBUYA』
2026年5月27日(金)発売
【Blu-ray (1枚)】
RCMR-2518(TGXS-3518) ￥7,150(税込)
【バンドルセット】
奥田民生/RCMR公式通販サイト“ROCKET-EXPRESS”限定販売 ￥11,000(税込)
◯セット内容
・名盤ライブ「30/奥田民生」Blu-ray
・ビッグシルエットTシャツ(長袖)
特設サイト：https://www.okudatamio.jp/special/meibanlive30/
名盤ライブ オフィシャルサイト：https://meibanlive.jp
▼Blu-ray収録内容
※ライブ本編12曲+アンコール8曲 全20曲
[ライブ本編]
01.人間2
02.103
03.トリコになりました
04.コーヒー
05.たばこのみ
06.Hey! Mountain
07.つくば山
08.人の息子
09.MADONNA de R.
10.悩んで学んで
11.厳しいので有る
12.SUNNY
[アンコール]
en1.怒りの別件
en2.哀愁の金曜日
en3.荒野を行く
en4.細胞
en5.みんな元気
en6.それはなにかとたずねたら
en7.ツアーメン
[ダブルアンコール]
Wen.女になりたい
●購入者特典
・奥田民生/RCMR公式通販サイト“ROCKET-EXPRESS”：ポストカード
・奥田民生ファンクラブ“エーギョー★ライダー”：マグネットシート
・タワーレコード全店(オンライン含む/一部店舗除く)：缶バッジ
・セブンネットショッピング：ミニスマホスタンドキーホルダー
・楽天ブックス：スクエアクリアポーチ
・Amazon：ビジュアルシート
・HMV：A4クリアファイル
・その他ショップ：A4クリアファイル
◯特典付きショップ一覧(各ショップ数量限定)
https://www.sma.co.jp/s/sma/music/ot_meibanlive30
■＜名盤ライブ「30/奥田民生」＞全ライブスケジュール
▼2025年
11月29日(土) 東京・江戸川区総合文化センター大ホール
12月01日(月) 大阪・オリックス劇場
12月02日(火) 大阪・オリックス劇場
12月11日(木) 東京・LINE CUBE SHIBUYA
■『奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」ライブ・ビューイング』
3月29日(日)午後5:00開演
▼会場
全国各地の映画館
映画館：https://liveviewing.jp/okudatamio-mtry2026/
※開場時間は映画館によって異なります。
※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。
▼チケット
4,800円(税込／全席指定)
※入場者プレゼント「オリジナルステッカー」付き
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
※入場者プレゼントは、お持ちのチケット券面に記載されている実施日、映画館にてお渡しいたします。
他の映画館や記載日以外でのお渡しはできません。不良品以外の交換はできません。
■WOWOW番組『生中継！奥田民生「MTRYツアー2026“春 Ooh La La”」』
3月29日(日)午後5:00〜
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
収録日：2026年3月29日／収録場所：東京昭和女子大学人見記念講堂
番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/okudatamio/
関連リンク
◆奥田民生 2026年ツアー＆リリース特設ページ
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