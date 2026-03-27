神戸戦で車いす席を除く全席種がソールドアウトになった

ファジアーノ岡山は3月27日、4月5日にJFE晴れの国スタジアムで開催される明治安田J1百年構想リーグのヴィッセル神戸戦において、車いす席を除く全席種のチケットが完売したと発表した。

4月5日の14時にキックオフが予定されているホーム神戸戦。発表によると、同試合のチケットは本日付で完売となり、これに伴い、試合当日はいずれの席種においても当日券の販売は行われないという。

岡山はJ1初挑戦となった昨季も多数の試合でホーム席が完売となり話題に。今季の特別リーグでも完売が続いており、これで昨季から25試合連続ホーム側は売り切れた。神戸戦では全席が完売となり、2月22日のガンバ大阪戦以来2回目となった。

また、今季のホーム4試合で合計5万7066人、平均1万4267人を収容し、収容率はここまでで「92％」と高数値を記録している。多くのファン・サポーターが詰めかけることが予想されるなか、熱狂的なスタジアムの雰囲気にも注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）