【あす】チソンの来日ファンミーティング、テレビ初放送 甘い歌声も披露 最新作『二度目の裁判』が話題
韓国の俳優チソンが昨年開催したファンミーティング『2025 JISUNG FANMEETING IN JAPAN : Just Say』が、あす28日（後9：00〜）にCS衛星劇場でテレビ初放送される。
【写真】イベントでファンとの交流を楽しんだチソン
韓国ドラマ『キルミー・ヒールミー』『被告人』など数々の大ヒットドラマに主演し、最新作『二度目の裁判』も話題のチソン。同イベントは昨年10月12日に品川きゅりあんで開催された。
ファンからの質問に答えたり、出演作の名シーンを振り返ったりと、チソンの素顔が垣間見えるコーナーが盛りだくさん。『キルミー・ヒールミー』OSTの「スミレ」、イ・ムンセの「彼女の笑い声だけ」の歌唱では、甘い歌声で会場に集まったファンを魅了した。
チソンが主演を務めるドラマ『コネクション』も放送中。
【写真】イベントでファンとの交流を楽しんだチソン
韓国ドラマ『キルミー・ヒールミー』『被告人』など数々の大ヒットドラマに主演し、最新作『二度目の裁判』も話題のチソン。同イベントは昨年10月12日に品川きゅりあんで開催された。
ファンからの質問に答えたり、出演作の名シーンを振り返ったりと、チソンの素顔が垣間見えるコーナーが盛りだくさん。『キルミー・ヒールミー』OSTの「スミレ」、イ・ムンセの「彼女の笑い声だけ」の歌唱では、甘い歌声で会場に集まったファンを魅了した。
チソンが主演を務めるドラマ『コネクション』も放送中。