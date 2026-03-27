イモトアヤコ、映画のアフレコ前日まで役柄を間違えていた「すごい低い声とか練習しちゃって…」
タレントのイモトアヤコ（40）が27日、都内で行われた『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』初日舞台あいさつに登壇。映画のアフレコ前日まで役柄を間違えていたことを明かした。
【集合ショット】かわいすぎる！トーマスを囲んでにっこり笑顔の木村佳乃＆イモトアヤコ
本作でトップハム・ハット卿が運転するレール点検車・ウィンストンの声を担当するイモトだったが、トップハム・ハット卿を演じると勘違いしていたといい「どえらいセリフ量もあるし。私、ああいうおじさんのイメージなんだなと思って、すごい低い声とか練習しちゃって」と明かした。その後も台本を読みながら違和感を抱いていたそうだが、間違いに気づいたのはアフレコ日の前日だったという。
これにはイベントで共演した本作で主題歌「みんなでひとつになる！」を歌唱する木村佳乃（49）はイベントに集まった子どもたちに向け、「良い子のみんな、アヤコちゃんみたいにちゃんと読まないと、こういう間違いしちゃうからね」と呼びかけ、イモトも照れ笑いを浮かべた。
本作のテーマは“歌で心と心をつなぐ”ミュージカル。トーマスと仲間たちが暮らすソドー島で大規模な音楽祭が開催されるが、練習中のオペラ歌手の歌声によって島じゅうの照明が壊れるというトラブルが発生。ショーの開催が危ぶまれる中、トーマスと仲間たちが音楽祭成功のため奮闘する姿が描かれる。
【集合ショット】かわいすぎる！トーマスを囲んでにっこり笑顔の木村佳乃＆イモトアヤコ
本作でトップハム・ハット卿が運転するレール点検車・ウィンストンの声を担当するイモトだったが、トップハム・ハット卿を演じると勘違いしていたといい「どえらいセリフ量もあるし。私、ああいうおじさんのイメージなんだなと思って、すごい低い声とか練習しちゃって」と明かした。その後も台本を読みながら違和感を抱いていたそうだが、間違いに気づいたのはアフレコ日の前日だったという。
本作のテーマは“歌で心と心をつなぐ”ミュージカル。トーマスと仲間たちが暮らすソドー島で大規模な音楽祭が開催されるが、練習中のオペラ歌手の歌声によって島じゅうの照明が壊れるというトラブルが発生。ショーの開催が危ぶまれる中、トーマスと仲間たちが音楽祭成功のため奮闘する姿が描かれる。