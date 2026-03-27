犬の意欲を高める『褒め方』５選

本記事では、犬の意欲を高める『褒め方』を解説します。どんなポイントを押さえながら褒めると、愛犬がモチベーションを高く維持しながらトレーニングに取り組めるのか、チェックしていきましょう。

1.良い行動の直後3秒以内に褒める

愛犬がトレーニングに成功した時や飼い主の指示に従えた時など、良い行動をしたときは、直後3秒以内に褒めてください。すぐに褒めるのが重要なポイントです。

時間が経過してしまうと、犬は何を褒められたのか紐づけることが難しくなってしまいます。「これをやったから褒められたんだ！」と理解することがモチベーションを上げることにもつながるでしょう。

2.短くわかりやすい言葉で褒める

犬を褒める際は、人間の子どもを褒めるように「〇〇ができてすごいね！」「ここがよかったよ！」などと具体的に褒めても意味が伝わりません。

犬を褒めるときは、長々と文章で褒めるのではなく「すごい！」「Good！」「いいこ！」など短い言葉で褒めてください。犬にとって3～4文字以内の言葉が聞き取りやすく、理解しやすいと言われています。

3.褒めるときは高く明るい声を意識する

愛犬を褒めるとき、普段と同じテンションで褒めていませんか。犬によっては褒め言葉やジェスチャーで褒められていると理解できますが、子犬の場合、まだ信頼関係が築けていないので、普段と同じトーンで褒められても褒められた実感が湧かない犬もいます。

したがって、褒めるときはいつもよりほんの少し高い声のトーンを意識しつつ、明るい雰囲気を意識しながら褒めてください。すると、表情も相まって愛犬が「褒められた」と受け取りやすくなります。

4.笑顔＋スキンシップで幸福度を上げる

犬は人間の感情を表情や声のトーン、行動などを総合して読み取ります。そのため、褒めるときは、笑顔を見せながらスキンシップを添えて褒めると「褒められた」と伝わりやすくなるでしょう。

犬にとって「褒められた」「できた！」という心理は大きなモチベーションにつながります。トレーニングへの意欲も上がるので、積極的に笑顔、高い声のトーン、スキンシップを取り入れましょう。

5.一度に複数回トレーニングを繰り返す

「おて」や「お座り」など、トレーニングをしている際、1回できたら終わりにしていませんか。長々とトレーニングさせるのも逆効果ですが、一度では「できたこと」が正しく定着しない可能性があります。

また、何度も繰り返し褒められることで、徐々にモチベーションを高めやすくなります。短時間集中で何度も繰り返し同じトレーニングを行い、繰り返し褒めることで意欲を高めていきましょう。

犬のモチベーションを上げるためのしつけ方法

他にも犬のトレーニングに対するモチベーションの上げ方はたくさんあります。犬の性格によって効果的な方法も多々ありますが、以下のしつけ方法はほとんどの犬に効果が期待できるので、積極的に取り入れてみてください。

ランダムでご褒美（おやつ）を用意する 長々と続けず、5分程度の短期集中で行う 愛犬がこなせるトレーニングレベルを選び、少しずつ難易度を上げていく 良い行いをするたびに大好きな遊びで「楽しい」時間を作る 褒めるときは犬に伝わりやすい方法で喜んでみせる

人間も犬も、長時間トレーニングを続ければ集中力が削がれていきます。「退屈」「飽きた」という負の感情でモチベーションが下がってしまうこともあるでしょう。したがって、毎回5分程度の短期集中型で行ってください。

また、モチベーションを維持するためにも、現在の愛犬にあったトレーニングレベルを選ぶことも大事です。愛犬が容易に取り組めるレベルから始めて、褒められる喜びを教えることで、モチベーションの向上につながります。

まとめ

いかがでしたか。犬の意欲を高める方法はたくさんあります。重要なのは、愛犬がトレーニングを楽しみながら取り組むことです。楽しい雰囲気を作りながら、『できたら褒める』『ご褒美を与える』といったことを繰り返して意欲を高めてあげましょう。