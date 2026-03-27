シャオミ・ジャパンは、シャオミ創立16周年を記念した「Xiaomi Fan Festival」を開催する。期間は3月31日～4月10日。期間中はシャオミ製品が最大36％割引となるほか、購入特典の進呈や抽選会、SNSキャンペーンなどが実施される。

最大36％割引の特別セール

シャオミ公式サイトおよび直営店「Xiaomi Store」では、スマートフォンやタブレット、イヤホン、生活家電など、さまざまな製品を特別価格で提供する。たとえば、「Xiaomi 15」の12GB＋512GBモデルは30％割引の8万6100円、「Xiaomi 15 Ultra」の16GB＋1TBモデルは20％割引の15万9840円となる。

また、Amazon.co.jpでは3月31日～4月6日に、楽天市場では4月4日～11日に同様のセールを開催する。スマートフォンは最大30％割引、ウェアラブル製品は最大25％割引、そのほか生活家電やスマートホーム製品は最大36％割引となる。

このほか、3月に発売された「Xiaomi 17 Ultra」などの新製品についても、早期購入特典や早割キャンペーンを4月6日まで継続して実施する。

公式サイト限定キャンペーン

シャオミ公式サイトでは、特別セールに加え各種キャンペーンを実施する。3月30日まで、特設サイトにログインすると最大500Miポイントが獲得できるログインボーナスを用意。さらに、4日間連続でログインすると、「Xiaomi布団クリーナー」など対象製品が30％割引となるクーポンを獲得できる。

また、4月4日と5日にスマートフォン・タブレット以外の製品を購入すると、購入金額に応じてプレゼントが進呈される。2万5000円以上で「Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable)」、5万円以上で「Xiaomi スマート体重計 S200」と「Xiaomi 多機能炊飯器 1.5L」が進呈される。

さらに4月10日までの期間中、抽選で最大5000円分のGoogle Playギフトコードが当たるキャンペーンを実施する。先着40名に「珈琲店 eギフト500円分」が進呈されるほか、3万円以上の購入で抽選15名に「Google Play ギフトコード 2000円分」、6万円以上の購入で抽選5名に「Google Play ギフトコード 5000円分」が当たる。

SNSや直営店でも抽選会

シャオミ公式SNSでは、Xiaomi Store開店当日に配布された記念マグネットの復刻版が当たる日替わり抽選キャンペーンを実施する。最終日には、これまでに配布された開店記念マグネットを複数コレクションしているファン向けに、全店舗分をそろえられる企画も用意されている。

直営店「Xiaomi Store」全店舗では、4月4日と5日に抽選会を開催する。対象製品を1万円以上購入し、公式LINEを友だち追加すると参加できる。さらに、「Xiaomi Japan」と「Xiaomi Store Japan」の公式SNSアカウントをフォローし、指定投稿をリポストすると、抽選参加回数が1回追加される。

また、イオンモール川口店ではオープン1周年を記念し、他店舗の開店記念マグネット復刻版が当たる特別企画も実施する。