comico初のWEBTOON BL漫画賞、準グランプリなど受賞作品発表

マンガアプリ「comico」にて初開催された「comico WEBTOON BL漫画賞」の受賞結果が3月26日に発表された。

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「comico WEBTOON BL漫画賞」では、2025年10月15日から2026年1月15日（木）までの期間、BLを題材にした30コマ以上の読切のWEBTOONを募集。このたびcomico編集部による厳正な審査の結果、準グランプリには織生の『Transfusion－トランスフュージョン－』、mocopacoの『臆病者の末路』の2作品、期待賞には一軸あとの『返事は胸元に』、たこわさの『Refrain Code』の2作品がそれぞれ選出された（「グランプリ」は該当なし）。

受賞者には賞金が授与されるほか、全員にcomico編集部の担当編集が付き、デビューに向けて制作活動を全面的にサポートされる。

近年では「BLアワード」webtoon部門において、2024年に第3位、2025年に第5位を獲得した『変態ストーカーに狙われてます』、2025年に第12位にランクインした『運命の番じゃないなら今夜だけ』など、comico発のWEBTOON BL作品が高い評価を得ている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）