通すだけっていいじゃん！「傷つくの嫌！」って人に推したい便利な100均バンド

ダイソーで見つけた『ラバーバンド（シンプル）』が、想像以上に優秀で驚きました！シンプルなラバー素材のバンドなのですが、丈夫でグリップ力があるのが特徴。キーホルダーの持ち運びに便利です！金具よりも着脱しやすく、指先を傷つけにくい点が嬉しいポイント。ケーブルをまとめるのにも重宝しますよ！

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商品情報

商品名：ラバーバンド（シンプル）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：15cm

対応サイズ：幅1cmまで

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480888071

キーホルダーの持ち運びに便利！ダイソーの『ラバーバンド（シンプル）』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ラバーバンド（シンプル）』という商品。

キーホルダーなどの持ち運びに便利なラバー素材のバンドです。

4個入りで110円（税込）。今回購入したのは白ですが、黒、クリアも展開されています。

熱可塑性ゴムという素材でできており、耐久性に優れています。

滑りにくく、グリップ力があるのも特徴です。

使い方は簡単で、キーホルダーなどを掛けた状態でヘッドの穴に先端を通し、輪のサイズを調整するだけ。抜け防止のため、二段目の凸部分まで引っ張るのがポイントです。

幅は約1cmまでのものに対応しています。細くて小さいので、キーホルダーやチャームなどの金具に通しやすいのが良いなと思いました！

キーホルダーをまとめてバッグに装着してみましたが、金具よりも着脱がしやすいです。

締めたり緩めたりするだけなので、二重リングのように指先や爪を傷つける心配がないのが嬉しいかぎりです。

ケーブルをまとめる際にも便利！

ケーブルやコードなどをまとめる際にも使えます。

しっかりと留められるので、持ち運びや保管時にばらけることがなくストレスフリー！

丈夫なので破損しにくく、繰り返し長く使えて経済的です。

今回は、ダイソーで購入した『ラバーバンド（シンプル）』をご紹介しました。

シンプルなアイテムですが、金具よりも使い勝手が良くて気に入りました！コスパも良く、これはリピ買い確定です。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。