東急不動産と東急リゾーツ＆ステイは、「東急ステイ渋谷 恵比寿」を3月17日に開業した。

客室はリビング＆ダイニング付きを含む5タイプ全77室。内装には自然素材と煉瓦意匠を取り入れ、洗濯乾燥機と蓼科のカラマツ間伐材由来アロマとラベンダー精油を使ったオリジナル洗濯洗剤を備えた。またウェルカムドリンクとして、紅茶専門店THESIERと開発したオリジナルティーバッグ2種やSS＆Wと開発した恵比寿オリジナルコーヒーを提供する。

イタリア料理をベースとしたオールデイダイニング「EZARO」ではメインが選べる朝食ビュッフェや「米澤豚のグリル＆黒毛和牛のローストビーフ」などに加え、サッポロビールとの共同企画によるSORACHI 1984の香りを泡だけで楽しむ「ソラチラテ」やヱビスプレミアムブラックと自家製バニラアイスを合わせたデザート、デュワーズ12年を使ったウィスキーボンボンチョコレートなどを提供する。館内には寿司屋2店舗と薬局、ランドリーも完備する。会員制リゾートホテル「東急ハーヴェストクラブ」との連携フェア等も開催予定。

アクセスは、日比谷線恵比寿駅から徒歩1分、JR恵比寿駅から徒歩2分。