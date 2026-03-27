100円で売られたら…他のお店勝ち目ないよ！大人買いも夢じゃない♡高クオ商品

ダイソーで話題の刺繍ワッペンシールは、思わず大人買いしたくなる高クオリティアイテム。100円とは思えないほど細部まで丁寧に作り込まれたデザインで、雑貨屋さん顔負けの完成度が魅力です。シールとして使うだけでなく、アレンジ次第でオリジナル雑貨も楽しめる優秀アイテム。その実力と魅力を詳しくご紹介します！

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商品情報

商品名（左から）：シールワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）／シールワッペン（寿司、3個）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4968583273524／4968583273548

これは大人買いしたくなる！高クオリティな手芸グッズ

ダイソーで思わず二度見してしまうアイテムを見つけました。

それがこの、シュールでリアルなデザインが魅力の刺繍ワッペンシール。なんとこれ、100円で手に入るんです！

こういった商品を専門店やネットショップなどで買おうと思うと、だいたい400円〜1,000円近くすることも。このクオリティでこの価格は正直驚きでした。

まずこちらが、『シールワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）』です。

筆者はすき焼きのデザインを購入してみました。細部までしっかり表現されていて本格的です！

そしてこちらが、『シールワッペン（寿司、3個）』です。

エビ、マグロ、ウニ風のデザインがキュート。3枚セットになっているので、お得感もあります。

ダイソーの『シールワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）』と『シールワッペン（寿司、3個）』を使ってみた！

まずはアイロンで接着してみました。筆者は自己責任でヘアアイロンを使用しています。

推奨されている使い方は、ワッペンをつけたい場所に置いたら、アイロンをドライ中温（約150℃）にセット。

あて布をし、表と裏からそれぞれ約20〜30秒間強く押しつければOKです。

今回はヘアアイロンで軽く熱を加えただけですが、バッチリ固定されて引っ張っても取れません。

もちろん、そのままシールとして使っても◎ノートに貼ると、個性的で可愛いワンポイントになります。

他にも、ワッペンをキーホルダーなどにアレンジして、自分だけのオリジナル雑貨を作るのも楽しいかもしれませんね♪

今回はダイソーの『シールワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）』をご紹介しました。

プチプラとは思えないクオリティと楽しさが詰まったダイソーの刺繍ワッペンシール。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。