100円で売られたら…他のお店勝ち目ないよ！大人買いも夢じゃない♡高クオ商品
商品情報
商品名（左から）：シールワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）／シールワッペン（寿司、3個）
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4968583273524／4968583273548
これは大人買いしたくなる！高クオリティな手芸グッズ
ダイソーで思わず二度見してしまうアイテムを見つけました。
それがこの、シュールでリアルなデザインが魅力の刺繍ワッペンシール。なんとこれ、100円で手に入るんです！
こういった商品を専門店やネットショップなどで買おうと思うと、だいたい400円〜1,000円近くすることも。このクオリティでこの価格は正直驚きでした。
まずこちらが、『シールワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）』です。
筆者はすき焼きのデザインを購入してみました。細部までしっかり表現されていて本格的です！
そしてこちらが、『シールワッペン（寿司、3個）』です。
エビ、マグロ、ウニ風のデザインがキュート。3枚セットになっているので、お得感もあります。
ダイソーの『シールワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）』と『シールワッペン（寿司、3個）』を使ってみた！
まずはアイロンで接着してみました。筆者は自己責任でヘアアイロンを使用しています。
推奨されている使い方は、ワッペンをつけたい場所に置いたら、アイロンをドライ中温（約150℃）にセット。
あて布をし、表と裏からそれぞれ約20〜30秒間強く押しつければOKです。
今回はヘアアイロンで軽く熱を加えただけですが、バッチリ固定されて引っ張っても取れません。
もちろん、そのままシールとして使っても◎ノートに貼ると、個性的で可愛いワンポイントになります。
他にも、ワッペンをキーホルダーなどにアレンジして、自分だけのオリジナル雑貨を作るのも楽しいかもしれませんね♪
今回はダイソーの『シールワッペン（リアルタッチ、お寿司＆すき焼き）』をご紹介しました。
プチプラとは思えないクオリティと楽しさが詰まったダイソーの刺繍ワッペンシール。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。