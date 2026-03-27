マネックス証券は、「dポイント」および「マネックスポイント」を利用した投資信託の積立（投信つみたて）サービスを開始した。

ポイントで投信の買付け

スポット買付に加えて、新たに積立設定でのポイント利用に対応した。毎月自動でポイントのみを利用して国内公募株式型投資信託の買付ができる。

利用できるポイントはdポイントとマネックスポイントの2種類で、dポイントは期間・用途限定ポイントも投資に充当できる。マネックス証券のWebサイトやスマートフォンアプリのほか、NTTドコモの「d払い」アプリ内で提供されている資産形成サービス「かんたん資産運用」にも対応している。

買付単位は100ポイント以上で、1ポイント単位で設定できる。一部銘柄は1000ポイント以上からの設定となる。ポイントの利用上限は月間5万ポイントまで。対象口座は特定口座、一般口座に加えてNISA口座でも利用できる。

dポイントを利用する場合は、事前にdアカウントの連携が必要。SBI新生銀行およびイオン銀行の取引仲介口座、法人口座は対象外となる。

総額100万ポイントが当たるキャンペーン

サービスの開始を記念し、4月1日～5月31日にかけて「dポイント積立開始記念！ 総額100万ptプレゼントキャンペーン」が実施される。

キャンペーン期間中、専用のエントリーフォームからクイズに解答して正解した人の中から、抽選で1000名にdポイント1000ポイントがプレゼントされる。本キャンペーンは誰でも応募可能。キャンペーンの詳細は、開始日の4月1日以降にマネックス証券のWebサイトで案内される。