Netflixは、4月に配信開始する作品を発表した。

WBCの舞台裏に迫るドキュメンタリー作品「戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」に加え、戸田恵梨香主演で占い師・細木数子の波乱の人生を描く「地獄に堕ちるわよ」、柳楽優弥や松村北斗ら出演のクライムエンターテインメント「九条の大罪」といった注目作を配信する。

「戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」4月中旬独占配信

「地獄に堕ちるわよ」4月27日独占配信

「九条の大罪」4月2日独占配信

ほかにも、「銀魂」の空知英秋のデビュー作を初アニメ化した「だんでらいおん」、オスカー・アイザック、キャリー・マリガン共演の人気シリーズ「BEEF/ビーフ: シーズン2」などをラインアップ。

「だんでらいおん」4月独占配信

「BEEF/ビーフ: シーズン2」4月16日独占配信

また、シャーリーズ・セロン、タロン・エジャトン出演のサバイバルアクション「エイペックス・プレデター」、サバイバルスリラー「猛襲」など新作映画も並ぶ。

「エイペックス・プレデター」4月24日独占配信

「猛襲」4月10日独占配信

2026年4月のコンテンツ NETFLIX シリーズ 地獄に堕ちるわよ 4月27日独占配信 九条の大罪 4月2日独占配信 だんでらいおん 4月独占配信 BEEF/ビーフ: シーズン2 4月16日独占配信 マン・オン・ファイア 4月30日独占配信 ブラッドハウンド: シーズン2 4月3日独占配信 本日も完売しました 4月22日独占配信 ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険 4月23日独占配信 リディア・ポエットの法律: シーズン3 4月15日独占配信 誰だってもっと自分を好きになろうとしてる 4月19日独占配信 選ばれざる者 4月21日独占配信 愛をこめて、キティより: シーズン3 4月2日独占配信 乩身: 天界の使者 4月2日独占配信 ビッグ・ミステイク 4月9日独占配信 ランニング・ポイント: シーズン2 4月23日独占配信 キリゴ COMING SOON NETFLIX 映画 エイペックス・プレデター 4月24日独占配信 猛襲 4月10日独占配信 パーフェクト・ルームメイト 4月17日独占配信 "ワン"ダフル・セラピー: 食べて、祈って、ときどき吠えて 4月1日独占配信 NETFLIX ドキュメンタリー 戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 4月中旬独占配信 デヴィッド・アッテンボロー: ゴリラが紡ぐ物語 4月17日独占配信 ロナウジーニョ: ザ・ワン・アンド・オンリー 4月16日独占配信 注目の配信作品 近畿地方のある場所について 4月9日見放題独占配信 映画『小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜』 4月21日見放題独占配信 正義の行方 4月1日配信 水は海に向かって流れる 4月1日配信 動物界 4月1日配信 ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件 4月1日配信 唄う六人の女 4月10日配信