「PRADAが似合う男すぎる」山中柔太朗、イケメンショットにファン歓喜！ 「どの角度も美しすぎて滅」
M!LKの山中柔太朗さんは3月26日、自身のInstagramを更新。ポップアップイベントに参加した際のソロショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】「PRADAが似合う男すぎる」「どの角度も美しすぎて滅」
コメントでは「柔様美しい、、、」「お買い物中のじゅうさまもこんなにも美しいの...」「髪型かわいいすぎるでしょーが!!」「PRADAが似合う男すぎる」「どの角度も美しすぎて滅」「顔面国宝ですか？？」「爪綺麗で好き」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】「PRADAが似合う男すぎる」「どの角度も美しすぎて滅」
「顔面国宝ですか？？」山中さんは「プラダ ビューティ マーケットポップアップイベント in表参道ヒルズ」とつづり、6枚の写真を投稿。イタリアのファッションブランド「PRADA（プラダ）」のポップアップイベントに参加した際の様子です。ネイビーのジャケットに水色のハイネックを合わせたコーディネートは、山中さんの軽やかなパーマヘアによく似合い、イケメンを際立たせています。
「美女画角すぎます…」19日には「90万人ありがとう！！！」とInstagramのフォロワー数が90万人に到達したことを報告し、自身のソロショットやメンバーとの写真を投稿。ファンからは「美女画角すぎます…」「上目遣いのじゅうくんがかわいすぎて無事昇天しそうです」「え、すき」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)