M!LKの山中柔太朗さんは3月26日、自身のInstagramを更新。ポップアップイベントに参加した際のソロショットを公開しました。（サムネイル画像出典：山中柔太朗さん公式Instagramより）

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M!LKの山中柔太朗さんは3月26日、自身のInstagramを更新。ポップアップイベントに参加した際のソロショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】「PRADAが似合う男すぎる」「どの角度も美しすぎて滅」

「顔面国宝ですか？？」

山中さんは「プラダ ビューティ マーケットポップアップイベント in表参道ヒルズ」とつづり、6枚の写真を投稿。イタリアのファッションブランド「PRADA（プラダ）」のポップアップイベントに参加した際の様子です。ネイビーのジャケットに水色のハイネックを合わせたコーディネートは、山中さんの軽やかなパーマヘアによく似合い、イケメンを際立たせています。

コメントでは「柔様美しい、、、」「お買い物中のじゅうさまもこんなにも美しいの...」「髪型かわいいすぎるでしょーが!!」「PRADAが似合う男すぎる」「どの角度も美しすぎて滅」「顔面国宝ですか？？」「爪綺麗で好き」などの声が寄せられました。

「美女画角すぎます…」

19日には「90万人ありがとう！！！」とInstagramのフォロワー数が90万人に到達したことを報告し、自身のソロショットやメンバーとの写真を投稿。ファンからは「美女画角すぎます…」「上目遣いのじゅうくんがかわいすぎて無事昇天しそうです」「え、すき」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)