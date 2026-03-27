■MLB開幕戦 ドジャースーダイヤモンドバックス（日本時間27日、ドジャースタジアム）

ドジャースは27日、3年ぶりに本拠地で開幕戦を行い、大谷翔平（31）は3打数1安打2四死球で3出塁を果たした。2年連続開幕投手の山本由伸（27）は6回6奪三振2失点と試合を作り、日本人投手史上初の2年連続開幕白星。ドジャースは8対2で5年連続開幕戦勝利となった。

WBCでは3本塁打でベストナインを獲得、オープン戦では本塁打はなかったが、13打数4安打、打率.308、3打点、3試合連続安打をマークした。ドジャースでは初めて本拠地で開幕戦を迎えた大谷、ダイヤモンドバックスの先発はZ.ギャレン（30）、昨季は5打数2安打で本塁打はなし、通算では12打数3安打、打率.250で本塁打なし。

1回の第1打席、本拠地の大歓声を浴びて打席に入ると、4球連続ストレートでカウント2−2と追い込まれたが、5球目、83マイル（134キロ）のナックルカーブをコンパクトに振り抜きライト前へ。今季初安打をマークした。

大谷が出塁し、今季新加入の2番・K.タッカー（29）がいい当たりも、ダイヤモンドバックスの新戦力・サードのN.アレナド（34）のダイビングキャッチで大谷が2塁でアウトとなり進塁できなかった。

0対0で迎えた3回、1死走者なしで大谷の第2打席、カウント0−1から外角低めのチェンジアップをしっかり見極めた。そして、3球目の内角へのストレートを逆方向へ弾き返したが、やや詰まらされてレフトフライに倒れた。

0対0で迎えた4回、山本は先頭打者にヒットを許すと、2番・G.ペルドモ（26）にストレートをライトスタンドへ運ばれて2点を先制された。

それでも5回、ドジャースは6番・M.マンシー（35）がチーム2本目のヒットを放つと、7番・T.ヘルナンデス（33）も内野安打でチャンスを広げると、8番・A.パヘス（25）が逆転となる1号スリーラン、本拠地ファンが盛り上がる中、9番・M.ロハス（37）もセンター前へヒットで繋いだ。

止まらないドジャース打線、ここで大谷の第3打席、ギャレンは内角にストレート、外角にチェンジアップと緩急でボールを散らして大谷の目線を何とかずらそうとしたが、大谷もボールを見極めて四球を選んだ。ここからチャンスを広げて、5番・W.スミス（30）のタイムリー内野安打で追加点、4対2とリードを広げた。

7回、先頭で迎えた大谷の第4打席、ダイヤモンドバックスは4人目・T.クラーク（32）をマウンドへ。1球目、内角高めのカットボールがエルボーガードで守られている左上腕に直撃する死球、苦悶の表情を浮かべたが、1塁手のベテラン・C.サンタナ（39）が声をかけると、笑顔を見せた。

このあと、2番・タッカー、3番・M.ベッツ（33）と連続タイムリーで6対2とリードを広げ、5番・W.スミス（30）がダメ押し1号ツーラン、ドジャース打線がチャンスの場面で驚異的な集中打で得点を奪った。

8回の第4打席はカウント3−1からストレートを強振したが捉えきれずにセンターフライ、大谷は3打数1安打2四死球と3出塁だった。チームは逆転勝利で22年から開幕戦5連勝、山本は日本人投手史上初となる2年連続開幕白星となった。

【ドジャース開幕戦成績】

2021年 vsロッキーズ 5ー8●（クアーズフィールド）

2022年 vsロッキーズ 5ー3〇（クアーズフィールド）

2023年 vsDバックス 8ー2〇（ドジャースタジアム）

2024年 vsパドレス 5ー2〇（韓国開催）

2025年 vsカブス 4−1〇（東京開催）

2026年 vsDバックス 8−2〇（ドジャースタジアム）

