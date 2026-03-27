モデルでレースクイーンとしても活動する戸沢里美（23）が27日までに自身のインスタグラムを更新。レースクイーン・デビューショットを公開した。

「super耐久2026開幕戦、11号車SAKAE MOTERSPORT FITへの応援ありがとうございました！」とレースクイーン・デビュー戦の応援に感謝し、「今回の4h耐久戦で公団ちゃんは、中盤まで快走していたものの、原因不明のトラブルにより無念のリタイア…」と報告。

黒＆赤のコスチューム姿の写真をアップし「チームは全力を尽くし、何度もピットインして挽回を目指していただけに悔しい結果となりましたが、次戦に期待です！そして毎度お馴染み、じゆうちょうはもらっていただけましたか 11号車は開幕2日目は参戦しませんので、また次のsuper耐久シリーズでお会いしましょう」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「今年の公団ちゃん、の新人RAですね。北海道岩見沢市本社の栄建設がやっています。私は北海道江別市からです。よろしくお願いします」「お疲れ様でした」のコメントが寄せられている。

戸沢は、今季からスーパーGT「LEON RACING LADY」、スーパー耐久「KENNOL GIRL」などでレースクイーン・デビュー。

公式プロフィルは身長1メートル68、スリーサイズはB88・W59・H90。趣味は車、バイク、ドライブ。特技は絵を描くこと、写真を撮ること。