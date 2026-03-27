女優木村佳乃（49）、タレントのイモトアヤコ（40）が27日、都内で「映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」の初日舞台あいさつに出席した。木村は主題歌「みんなでひとつになる！」を担当、イモトは赤いレール点検車のウインストン役でゲスト声優を務めている。

一番好きなキャラクターを聞かれると、木村は「もちろんトーマスも大好きだけど、カナちゃんが好き。私は紫色が好きで、カナちゃんがとても頑張るところを応援しています」。イモトは「私が好きなトーマスのキャラクターはエドワード。私は落ち着きがないところがあるんですけど、エドワードが落ち着いている所に憧れています」。

主題歌について木村は「お話をいただいて、とってもうれしくて。私が小さい時は絵本で読んでたんですけど、大好きだったので、その映画の主題歌を歌わせていただけるのは、とてもすてきなチャンスをいただきました。歌はそんなに得意じゃないけど、一生懸命練習しました。いつも歌っているテレサ・テンよりキーが高いけど、一生懸命練習しました」。よく一緒にカラオケに行くイモトは「とってもすてき。今井美希さんや竹内まりやさんも得意なんですよ」と話した。

イモトは「乗っているトップハム・ハット卿役だと思って、練習したらウインストンでした。最初の『もちろん、素晴らしいですね』というせりふがお気に入りです」。

「きかんしゃトーマス」シリーズで、初のミュージカル映画。木村は「ピンチってあるけど、1人で頑張ることも大事なんだけど、お友達と協力し合えば楽しく乗り越えられる」。イモト「とにかく楽しいですよ。みんなで声を出して見られます」と話した。

子供たちの声援に木村は「うちの子どもは中学生にになって、“絶賛反抗期”なんです。懐かしいですね」と笑顔を見せた。