ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ロサンゼルスでのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数１安打、１得点２四死球だった。チームは８―２で快勝し、先発した山本由伸投手（２７）が日本投手では初の２年連続で開幕戦勝利をマーク。１９９８〜２０００年のヤンキース以来、ナ・リーグでは初のワールドシリーズ３連覇へ好スタートを切った。

大歓声を浴びて初回先頭の打席に入った。４球連続フォーシームでカウント２―２の５球目、真ん中低めの８３・１マイル（のカーブをフルスイング。角度１３度、打球速度１１１・１マイル（約１３３・７キロ）の弾丸ライナーは右前で弾んだ。角度がついていれば柵越えだった。

３回一死無走者はカウント１―１からの３球目、内角の９３・６マイル（約１５０・６キロ）のフォーシームを引き付けて逆方向へ。角度２５度、打球速度１００・１マイル（約１６１・１キロ）で高々と上がると大歓声が上がったが、左飛だった。

パヘスの３ランで３―２と逆転した直後の５回無死一塁はフルカウントから四球で歩いた。二死後にフリーマンが四球を選んで満塁とするとスミスが一塁手を強襲する適時内野安打を放ち、４―２とした。

７回先頭は４番手の右腕クラークの初球、９３・２マイルのフォーシームが右ヒジ付近を直撃。大ブーイングが上がった。続くタッカーがフルカウントから移籍初安打となる右中間を破る適時二塁打。スタートを切っていた大谷は楽々、本塁を駆け抜けた。さらに３番ベッツが中前適時打を放ち、６―２とリードを広げた。二死後にスミスが左中間へ２ランを運んだ。

８回一死一塁は５番手の右腕ホフマンと対戦。カウント３―１からの５球目、真ん中高めの９４・３マイル（約１５１・８キロ）のフォーシームをフルスイングするもミスショット。角度５２度、打球速度１０３・８マイル（約１６７キロ）で打ち上げるも平凡な中飛に倒れ、客席にタメ息が広がった。