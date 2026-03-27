「見ていいの？」BLACKPINK・リサ、アイドルらしからぬ“大胆スイムウェア”姿にファン騒然

BLACKPINKのリサが、バリ旅行中の大胆な写真を公開した。

リサは3月26日、自身のSNSに「Go Bali？」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

【写真】リサ、大胆スイムウェア姿

公開された写真には、バリで休暇を楽しむリサの姿が収められている。

写真では、モデルのようにポーズを取ったり、ソファに座わったりと、多彩な魅力を披露。特に、スイムウェア姿で大胆なバックショットを見せ、引き締まったスタイルをアピールした。無駄のないスレンダーな体型を誇るだけでなく、高難度のポーズにも挑戦し、視線を集めている。

この投稿を見たファンからは「脚長すぎ」「美しい」「これ見ていいの？」「ヤバい」「スタイルが異次元」といった反応が寄せられている。

（写真＝リサInstagram）

なお、リサが所属するBLACKPINKは、2月に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースした。

（記事提供＝OSEN）

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。