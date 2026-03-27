大友花恋、超特急・船津稜雅は現場イチの“イジられキャラ”「イジるところもないんですよ」【あざとかわいいワタシが優勝】
【モデルプレス＝2026/03/27】女優の大友花恋と超特急の船津稜雅が3月27日、都内で開催された新木曜ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（TOKYO MX／4月2日スタート／毎週木曜21時25分〜）の記者発表会に出席。大友が現場での船津の様子を明かした。
【写真】超特急リョウガのことが「めっちゃ好き」な後輩
初共演となる2人。印象の変化やギャップについて聞かれると、大友は全8話を2週間ほどで撮影したことを前置きし「みんなが同じ一つの大部屋を楽屋として使っていたので、稜雅さんをはじめみなさんとコミュニケーションを取らせてもらってたんですけど、みんなのお兄さんでしっかり者なはずなのに、誰よりもイジられキャラ」と船津の現場での様子を説明。船津も「そうなんですよ。可哀想ですよね。僕隙見せた記憶ないんですけど、みんなしてイジって、そんな余裕ないのに。台詞覚えるのに必死なのに」と語った。
また大友は「イジるところもないんですよ」と付け加えると、船津は「それもそれで…イジるとこない？」と困惑。大友は「別に抜けてるとか隙があるとかではないです（笑）。みんななんかイジってる（笑）」と続けた。
また、「〇〇なワタシが優勝」というテーマのフリップトークでは、船津が「変なグッズを出すワタシが優勝！」と記載。グループでのガリガリ担当にちなみ「レントゲンの写真を撮って、それをアクキーにして売るっていう、『誰が買うねん』っていうものを出したり」とユニークなプロデュースグッズを紹介。さらに「昔マスクをしてる人が少ない時代に、“秋バテが流行ってます”みたいなニュースがあって、『こちらの男性もマスクをしてますね』って俺が映り込んだことがあります。『本当にこれってゲリラで撮られるんだ！？』。っていう衝撃もあった。それをイラストにして、アクキーで出した」と説明した。予想外すぎるグッズの数々に、大友は「変なグッズ〜！でも欲しい！絶妙ですね」とそのセンスに笑っていた。
累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友）が、史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディ。船津は琴音が恋する上司・清水将貴を演じる。（modelpress編集部）
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◆大友花恋、船津稜雅は“イジられキャラ”
初共演となる2人。印象の変化やギャップについて聞かれると、大友は全8話を2週間ほどで撮影したことを前置きし「みんなが同じ一つの大部屋を楽屋として使っていたので、稜雅さんをはじめみなさんとコミュニケーションを取らせてもらってたんですけど、みんなのお兄さんでしっかり者なはずなのに、誰よりもイジられキャラ」と船津の現場での様子を説明。船津も「そうなんですよ。可哀想ですよね。僕隙見せた記憶ないんですけど、みんなしてイジって、そんな余裕ないのに。台詞覚えるのに必死なのに」と語った。
◆船津稜雅「変なグッズを出すワタシが優勝！」
また、「〇〇なワタシが優勝」というテーマのフリップトークでは、船津が「変なグッズを出すワタシが優勝！」と記載。グループでのガリガリ担当にちなみ「レントゲンの写真を撮って、それをアクキーにして売るっていう、『誰が買うねん』っていうものを出したり」とユニークなプロデュースグッズを紹介。さらに「昔マスクをしてる人が少ない時代に、“秋バテが流行ってます”みたいなニュースがあって、『こちらの男性もマスクをしてますね』って俺が映り込んだことがあります。『本当にこれってゲリラで撮られるんだ！？』。っていう衝撃もあった。それをイラストにして、アクキーで出した」と説明した。予想外すぎるグッズの数々に、大友は「変なグッズ〜！でも欲しい！絶妙ですね」とそのセンスに笑っていた。
◆大友花恋主演「あざとかわいいワタシが優勝」
累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友）が、史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディ。船津は琴音が恋する上司・清水将貴を演じる。（modelpress編集部）
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