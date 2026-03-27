Netflix4月配信ラインナップ発表「地獄に堕ちるわよ」「九条の大罪」＆WBC舞台裏ドキュメンタリーなど
【モデルプレス＝2026/03/27】Netflixの2026年4月配信ラインナップが解禁。NETFLIX シリーズ「地獄に堕ちるわよ」、「九条の大罪」などの配信が決定した。
【写真】ネトフリ4月配信ラインナップ一覧
戸田恵梨香主演・豪華キャスト競演で占い師・細木数子の波乱の人生を描く「地獄に堕ちるわよ」、柳楽優弥、松村北斗ら出演のクライムエンターテインメント「九条の大罪」、「銀魂」の空知英秋のデビュー作を初アニメ化した「だんでらいおん」、オスカー・アイザック、キャリー・マリガン共演の人気シリーズ「BEEF／ビーフ：シーズン2」、アン・ヒョソプ、チェ・ウォンビン共演のロマンスコメディ「本日も完売しました」などシリーズ作品をはじめ、シャーリーズ・セロン、タロン・エジャトン出演のサバイバルアクション「エイペックス・プレデター」、注目のサバイバルスリラー「猛襲」など新作映画も続々配信。ドキュメンタリー「戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」などWBCの舞台裏に迫る関連作品も勢ぞろい。さらに「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」や「近畿地方のある場所について」など話題作も配信開始する。（modelpress編集部）
・地獄に堕ちるわよ
4月27日独占配信
かつてメディアを席巻した占い師・細木数子の波乱の人生を、戸田恵梨香主演・豪華キャスト競演で描く衝撃作。独自に編み出した六星占術と、「大殺界」や「地獄に堕ちるわよ」などの強烈ワードの数々で占いブームを巻き起こした細木数子。彼女は如何にして、「日本一有名な占い師」へと成り上がっていったのか？昭和から平成へ60年に渡って、その「真実と嘘」を炙り出していく…。
・九条の大罪
4月2日独占配信
主演 柳楽優弥、松村北斗ほか豪華キャスト出演、法とモラルの極限クライムエンタテインメント。「闇金ウシジマくん」の真鍋昌平による最新同名コミックを実写シリーズ化。半グレ、ヤクザ、前科持ちなど厄介な依頼人の案件を請け負う九条間人は、世間から非難を浴びながらも自らの正義を追求していく弁護士。イソ弁として共に働くことになったエリート弁護士・烏丸真司は、その型破りな手法を疑問視しながらも共に社会の闇に迫っていく。
・だんでらいおん
4月独占配信
「銀魂」の空知英秋のデビュー作を初アニメシリーズ化。日本天使連盟送迎部“たんぽぽ組”の2人の天使、丹波鉄男と黒鉄美咲は、成仏できない霊魂を捜索し、あの世に送るためあらゆる困難に立ち向かう。主人公・丹波鉄男は小林親弘、黒鉄美咲を潘めぐみが声優を務めることも話題。
・BEEF／ビーフ：シーズン2
4月16日独占配信
オスカー・アイザック、キャリー・マリガン共演。人気シリーズが新たな登場人物でシーズン2へ。ジョシュアとリンジーの夫婦は、上司の激しい夫婦喧嘩を目撃し、激しい“ビーフ（対立）”に巻き込まれていく。
・マン・オン・ファイア
4月30日独占配信
ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世・主演のサスペンスアクション。元特殊部隊の傭兵クリーシーは深刻なPTSDに苦しみながら、再び激戦の渦に巻き込まれていく。
・ブラッドハウンド：シーズン2
4月3日独占配信
ウ・ドファン、ウジン共演の人気アクションがシーズン2へ。違法ボクシングリーグを運営する国際組織に狙われたゴヌとウジンは、その拳で再び過酷な戦いに迫っていく。
・本日も完売しました
4月22日独占配信
アン・ヒョソプ、チェ・ウォンビン共演のロマンスコメディ。完璧主義の農家マシュー・リーと人気番組MCのタム・イェジン。正反対の2人の人生は意外な方向へ絡み合っていく。
・ストレンジャー・シングス：1985年の冒険
4月23日独占配信
完結を迎えた世界的メガヒット作品の初アニメーションシリーズ。ドラマ版のシーズン2とシーズン3の間にあたる1985年。ホーキンスの仲間たちは危険な超常現象の謎を追う。
・リディア・ポエットの法律：シーズン3
4月15日独占配信
イタリア発の人気ミステリーがシーズン3へ。旧友が戻ってきたことでリディアは注目される裁判事件を担当することになり、密やかな恋愛関係にも影響が…。
・誰だってもっと自分を好きになろうとしてる
4月19日独占配信
ク・ギョファン、コ・ユンジョンのヒューマンドラマ。嫉妬や劣等感で孤立に苦しむ男は、もがき続けながらも再び平穏を手に入れるため歩み始める。
・選ばれざる者
4月21日独占配信
イギリス発のスリラー。閉鎖的なキリスト教団体で夫アダムと娘と暮らすロージー。ある日、謎めいた男サムが現れたことで危険で暗い秘密が呼び覚まされる。
・愛をこめて、キティより：シーズン3
4月2日独占配信
人気ラブコメディがシーズン3へ。恋にトキメキながら最終学年をスタートさせたキティだが、驚きの真実が明らかになり、予期せぬ事態に翻弄されることに？
・乩身：天界の使者
4月2日独占配信
台湾発のアクションファンタジー。大きな過ちを犯し、地上の魔物と戦う天界の使者となったハン・ジエは、闇の勢力から人間界を守るために立ち上がる。
・ビッグ・ミステイク
4月9日独占配信
「シッツ・クリーク」のダニエル・レヴィが監督、脚本、プロデューサー、主演を務めるコメディ。ギャングに脅されて雑用係になった兄妹が組織犯罪の世界で頂点へ？
・ランニング・ポイント：シーズン2
4月23日独占配信
ケイト・ハドソン主演の人気コメディがシーズン2へ。NBA名門バスケチームのオーナーになったアイラは、チャンピオンシップ目前でのトラブルに持ち前の情熱でぶつかっていく。
・キリゴ
COMING SOON
チョン・ソヨン、カン・ミナら出演の学園ホラーミステリー。願いを叶える不思議なアプリによって呪いをかけられた高校生たちは、生き残るために死の連鎖を断ち切ろうとする。
・エイペックス・プレデター
4月24日独占配信
シャーリーズ・セロン、タロン・エジャトン出演のサバイバルアクション。オーストラリアの荒野で、サシャは正体不明の男との命がけのゲームに巻き込まれる。
・猛襲
4月10日独占配信
注目のサバイバルスリラー。ハリケーンに襲われて取り残された住民たちは、急激な増水と飢えたサメたちを相手に生き延びるために戦うことに…。
・パーフェクト・ルームメイト
4月17日独占配信
注目のコメディ。デヴォンがルームメイトに誘った相手は楽しく魅力的なセレステ。しかし2人の友情はいつしか、激しいバトルへと姿を変えていく…。
・“ワン”ダフル・セラピー：食べて、祈って、ときどき吠えて
4月1日独占配信
ドイツ発のコメディ。やんちゃな飼い犬に手を焼いた5人の飼い主たちは、カリスマトレーナーのノドンによる集中トレーニングを受けることに。
・戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC
4月中旬 独占配信
Netflixでは、2026年3月に開催された「2026 ワールドベースボールクラシックTM」の日本国内でのライブ配信を行い、現在は全47試合をアーカイブにて独占配信中。本ドキュメンタリーでは、 前回大会で世界一に輝いた侍ジャパンが、”連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会に密着。勝ち続けなければならない王者としての重圧の中で、選手たちが何を感じ、どう戦ったのかーその舞台裏に迫る。
・デヴィッド・アッテンボロー：ゴリラが紡ぐ物語
4月17日独占配信
自然科学者デヴィッド・アッテンボローが贈るネイチャードキュメンタリー。パブロというある特別なゴリラを追った希望と喜びに満ちた物語。
・ロナウジーニョ：ザ・ワン・アンド・オンリー
4月16日独占配信
ブラジル出身のサッカー界のスター、ロナウジーニョの半生とキャリアに迫るドキュメンタリー。神童と呼ばれた少年が伝説の選手になるまでの軌跡をたどる。
・近畿地方のある場所について
4月9日見放題独占配信
菅野美穂、赤楚衛二共演で人気ホラー小説を実写映画化。失踪したオカルト雑誌編集者を追う女性ライターの体験を描く。
・映画「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」
4月21日見放題独占配信
人気コミックを原作に、京都アニメーションが制作した人気アニメ劇場版。会社員の家で働くメイドのドラゴンの少女と人間たちの交流を描く。
・正義の行方
4月1日配信
1992年に2人の女児が殺害された「飯塚事件」。冤罪の可能性や死刑執行の是非を問うドキュメンタリー。
・水は海に向かって流れる
4月1日配信
人気コミックを広瀬すず主演で映画化。曲者揃いのシェアハウスの賑やかな日常を描くヒューマンドラマ。
・動物界
4月1日配信
フランス発のスリラー。人間が動物に変異してしまう奇病が発生した近未来を舞台に親子の絆を描く。
・ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件
4月1日配信
トニー・レオン、アンディ・ラウ出演の金融サスペンス。80年代の香港で凄腕詐欺師と捜査官の攻防を描く。
・唄う六人の女
4月10日配信
竹野内豊、山田孝之W主演のサスペンススリラー。美しくも奇妙な6人の女に監禁された2人の男の運命を描く。
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【写真】ネトフリ4月配信ラインナップ一覧
◆Netflix、4月配信ラインナップ解禁
戸田恵梨香主演・豪華キャスト競演で占い師・細木数子の波乱の人生を描く「地獄に堕ちるわよ」、柳楽優弥、松村北斗ら出演のクライムエンターテインメント「九条の大罪」、「銀魂」の空知英秋のデビュー作を初アニメ化した「だんでらいおん」、オスカー・アイザック、キャリー・マリガン共演の人気シリーズ「BEEF／ビーフ：シーズン2」、アン・ヒョソプ、チェ・ウォンビン共演のロマンスコメディ「本日も完売しました」などシリーズ作品をはじめ、シャーリーズ・セロン、タロン・エジャトン出演のサバイバルアクション「エイペックス・プレデター」、注目のサバイバルスリラー「猛襲」など新作映画も続々配信。ドキュメンタリー「戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC」などWBCの舞台裏に迫る関連作品も勢ぞろい。さらに「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」や「近畿地方のある場所について」など話題作も配信開始する。（modelpress編集部）
◆NETFLIX シリーズ
・地獄に堕ちるわよ
4月27日独占配信
かつてメディアを席巻した占い師・細木数子の波乱の人生を、戸田恵梨香主演・豪華キャスト競演で描く衝撃作。独自に編み出した六星占術と、「大殺界」や「地獄に堕ちるわよ」などの強烈ワードの数々で占いブームを巻き起こした細木数子。彼女は如何にして、「日本一有名な占い師」へと成り上がっていったのか？昭和から平成へ60年に渡って、その「真実と嘘」を炙り出していく…。
・九条の大罪
4月2日独占配信
主演 柳楽優弥、松村北斗ほか豪華キャスト出演、法とモラルの極限クライムエンタテインメント。「闇金ウシジマくん」の真鍋昌平による最新同名コミックを実写シリーズ化。半グレ、ヤクザ、前科持ちなど厄介な依頼人の案件を請け負う九条間人は、世間から非難を浴びながらも自らの正義を追求していく弁護士。イソ弁として共に働くことになったエリート弁護士・烏丸真司は、その型破りな手法を疑問視しながらも共に社会の闇に迫っていく。
・だんでらいおん
4月独占配信
「銀魂」の空知英秋のデビュー作を初アニメシリーズ化。日本天使連盟送迎部“たんぽぽ組”の2人の天使、丹波鉄男と黒鉄美咲は、成仏できない霊魂を捜索し、あの世に送るためあらゆる困難に立ち向かう。主人公・丹波鉄男は小林親弘、黒鉄美咲を潘めぐみが声優を務めることも話題。
・BEEF／ビーフ：シーズン2
4月16日独占配信
オスカー・アイザック、キャリー・マリガン共演。人気シリーズが新たな登場人物でシーズン2へ。ジョシュアとリンジーの夫婦は、上司の激しい夫婦喧嘩を目撃し、激しい“ビーフ（対立）”に巻き込まれていく。
・マン・オン・ファイア
4月30日独占配信
ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世・主演のサスペンスアクション。元特殊部隊の傭兵クリーシーは深刻なPTSDに苦しみながら、再び激戦の渦に巻き込まれていく。
・ブラッドハウンド：シーズン2
4月3日独占配信
ウ・ドファン、ウジン共演の人気アクションがシーズン2へ。違法ボクシングリーグを運営する国際組織に狙われたゴヌとウジンは、その拳で再び過酷な戦いに迫っていく。
・本日も完売しました
4月22日独占配信
アン・ヒョソプ、チェ・ウォンビン共演のロマンスコメディ。完璧主義の農家マシュー・リーと人気番組MCのタム・イェジン。正反対の2人の人生は意外な方向へ絡み合っていく。
・ストレンジャー・シングス：1985年の冒険
4月23日独占配信
完結を迎えた世界的メガヒット作品の初アニメーションシリーズ。ドラマ版のシーズン2とシーズン3の間にあたる1985年。ホーキンスの仲間たちは危険な超常現象の謎を追う。
・リディア・ポエットの法律：シーズン3
4月15日独占配信
イタリア発の人気ミステリーがシーズン3へ。旧友が戻ってきたことでリディアは注目される裁判事件を担当することになり、密やかな恋愛関係にも影響が…。
・誰だってもっと自分を好きになろうとしてる
4月19日独占配信
ク・ギョファン、コ・ユンジョンのヒューマンドラマ。嫉妬や劣等感で孤立に苦しむ男は、もがき続けながらも再び平穏を手に入れるため歩み始める。
・選ばれざる者
4月21日独占配信
イギリス発のスリラー。閉鎖的なキリスト教団体で夫アダムと娘と暮らすロージー。ある日、謎めいた男サムが現れたことで危険で暗い秘密が呼び覚まされる。
・愛をこめて、キティより：シーズン3
4月2日独占配信
人気ラブコメディがシーズン3へ。恋にトキメキながら最終学年をスタートさせたキティだが、驚きの真実が明らかになり、予期せぬ事態に翻弄されることに？
・乩身：天界の使者
4月2日独占配信
台湾発のアクションファンタジー。大きな過ちを犯し、地上の魔物と戦う天界の使者となったハン・ジエは、闇の勢力から人間界を守るために立ち上がる。
・ビッグ・ミステイク
4月9日独占配信
「シッツ・クリーク」のダニエル・レヴィが監督、脚本、プロデューサー、主演を務めるコメディ。ギャングに脅されて雑用係になった兄妹が組織犯罪の世界で頂点へ？
・ランニング・ポイント：シーズン2
4月23日独占配信
ケイト・ハドソン主演の人気コメディがシーズン2へ。NBA名門バスケチームのオーナーになったアイラは、チャンピオンシップ目前でのトラブルに持ち前の情熱でぶつかっていく。
・キリゴ
COMING SOON
チョン・ソヨン、カン・ミナら出演の学園ホラーミステリー。願いを叶える不思議なアプリによって呪いをかけられた高校生たちは、生き残るために死の連鎖を断ち切ろうとする。
◆NETFLIX 映画
・エイペックス・プレデター
4月24日独占配信
シャーリーズ・セロン、タロン・エジャトン出演のサバイバルアクション。オーストラリアの荒野で、サシャは正体不明の男との命がけのゲームに巻き込まれる。
・猛襲
4月10日独占配信
注目のサバイバルスリラー。ハリケーンに襲われて取り残された住民たちは、急激な増水と飢えたサメたちを相手に生き延びるために戦うことに…。
・パーフェクト・ルームメイト
4月17日独占配信
注目のコメディ。デヴォンがルームメイトに誘った相手は楽しく魅力的なセレステ。しかし2人の友情はいつしか、激しいバトルへと姿を変えていく…。
・“ワン”ダフル・セラピー：食べて、祈って、ときどき吠えて
4月1日独占配信
ドイツ発のコメディ。やんちゃな飼い犬に手を焼いた5人の飼い主たちは、カリスマトレーナーのノドンによる集中トレーニングを受けることに。
◆NETFLIX ドキュメンタリー
・戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC
4月中旬 独占配信
Netflixでは、2026年3月に開催された「2026 ワールドベースボールクラシックTM」の日本国内でのライブ配信を行い、現在は全47試合をアーカイブにて独占配信中。本ドキュメンタリーでは、 前回大会で世界一に輝いた侍ジャパンが、”連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会に密着。勝ち続けなければならない王者としての重圧の中で、選手たちが何を感じ、どう戦ったのかーその舞台裏に迫る。
・デヴィッド・アッテンボロー：ゴリラが紡ぐ物語
4月17日独占配信
自然科学者デヴィッド・アッテンボローが贈るネイチャードキュメンタリー。パブロというある特別なゴリラを追った希望と喜びに満ちた物語。
・ロナウジーニョ：ザ・ワン・アンド・オンリー
4月16日独占配信
ブラジル出身のサッカー界のスター、ロナウジーニョの半生とキャリアに迫るドキュメンタリー。神童と呼ばれた少年が伝説の選手になるまでの軌跡をたどる。
◆注目の配信作品
・近畿地方のある場所について
4月9日見放題独占配信
菅野美穂、赤楚衛二共演で人気ホラー小説を実写映画化。失踪したオカルト雑誌編集者を追う女性ライターの体験を描く。
・映画「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」
4月21日見放題独占配信
人気コミックを原作に、京都アニメーションが制作した人気アニメ劇場版。会社員の家で働くメイドのドラゴンの少女と人間たちの交流を描く。
・正義の行方
4月1日配信
1992年に2人の女児が殺害された「飯塚事件」。冤罪の可能性や死刑執行の是非を問うドキュメンタリー。
・水は海に向かって流れる
4月1日配信
人気コミックを広瀬すず主演で映画化。曲者揃いのシェアハウスの賑やかな日常を描くヒューマンドラマ。
・動物界
4月1日配信
フランス発のスリラー。人間が動物に変異してしまう奇病が発生した近未来を舞台に親子の絆を描く。
・ゴールドフィンガー 巨大金融詐欺事件
4月1日配信
トニー・レオン、アンディ・ラウ出演の金融サスペンス。80年代の香港で凄腕詐欺師と捜査官の攻防を描く。
・唄う六人の女
4月10日配信
竹野内豊、山田孝之W主演のサスペンススリラー。美しくも奇妙な6人の女に監禁された2人の男の運命を描く。
【Not Sponsored 記事】