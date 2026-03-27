◆米大リーグ ドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースが、同地区のダイヤモンドバックスとの本拠地での対戦となった開幕戦で逆転勝ちした。先発した山本由伸投手（２７）は６回９５球を投げて５安打２失点、６奪三振で日本人初の２年連続開幕戦勝利。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は初回先頭の１打席目の今季初打席で安打を放つなど３打数１安打、２四死球だった。

山本は初回に安打を浴びながら無失点で乗り切ると、１回裏先頭の大谷がダイヤモンドバックス先発のゲーレンから右前安打。打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）の鋭い当たりで、シーズンの初打席で安打を放つのは２０年以来６年ぶりだった。３回１死の２打席目は、左翼フェンス手前への左飛に倒れた。

３回までは３安打を浴びながら無失点で踏ん張っていた山本だが、両軍無得点の４回に先頭のキャロルに右前安打を許し、続くペルドモに右翼へ２ランを被弾。痛恨の先取点を与えたが、その後は２者連続三振を奪うなど一気に崩れることはなかった。

０―２の５回は３者凡退で片付けた山本。４回まで１安打に抑え込まれていたドジャース打線がようやく目を覚ましたのは５回裏だった。マンシー、Ｔ・ヘルナンデスの連打で無死一、二塁のチャンスを作ると、パヘスが左翼へ逆転の３ラン。さらに大谷の四球などで２死満塁のチャンスを作り、スミスの一塁へ適時内野安打で１点を追加してリードを２点に広げた。

勝利投手の権利が生まれた山本は６回も３者凡退。６回５安打２失点の粘投で勝利投手の権利を持ってマウンドを降りた。７回は２番手トライネンが無失点。２点リードの７回は先頭の大谷が右腕付近への死球で出塁すると、続くタッカーの右中間への適時二塁打で生還した。さらにベッツも中前適時打で続き、スミスは中堅左へ２ランを運び、一気にリードを広げて勝負を決めた。

ナ・リーグ史上初のワールドシリーズ３連覇を狙うドジャース。試合前にはナインへロバーツ監督からウイスキー、大谷から高級腕時計がプレゼントされた。ロバーツ監督は「３連覇はナ・リーグでは前例のないことだ。だから誰もがその可能性に対して希望を持ち、興奮しているが、私の意見としては、それは必ずしもプレッシャーではない」と意気込んでいた。偉業へ向けて最強軍団が順調に滑り出した。