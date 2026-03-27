飲酒運転に重い罰則が科せられていることからも、その危険性の高さがうかがえる

2026年4月から自転車にも「青切符」が導入される

自転車で荷物を運ぶ女性。(c)west_photo - stock.adobe.com

2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「交通反則通告制度（いわゆる青切符）」が導入されます。

これは、これまで主に自動車やバイクに適用されていた仕組みで、軽微な違反については反則金を納めることで刑事手続きを回避できる制度です。

従来、自転車の違反は「指導警告」か、いきなり刑事罰（赤切符）という二択に近い運用でした。しかし青切符の導入により、違反に対する対応がより実効的かつ段階的になります。

今回の制度変更のポイントは以下のとおりです。





飲酒運転は青切符に関係なく“重大違反”

自転車にも交通反則通告制度（青切符）が適用される対象は16歳以上の利用者信号無視や一時不停止、ながらスマホなどが反則金の対象※反則金：信号無視 6000円、携帯電話使用等（保持）1万2000円など反則金を納付すれば刑事手続きは回避可能悪質・危険な違反は従来通り刑事罰（赤切符）の対象自転車の違反も「見逃されにくくなる」方向に変わる点が大きな特徴です。

2026年4月からの道交法改正と酒気帯び運転の扱いは別物。(c)naka - stock.adobe.com

2026年4月からの道交法改正で、自転車での飲酒運転の扱いも変わると誤解している人もいるかもしれません。しかし、飲酒運転は従来通りの重大な違反として厳しく処罰されます。

そもそも、道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類される立派な車両です。歩行者とは明確に区別されており、車道通行が原則とされるなど、クルマやバイクと同様に交通ルールを守る責任が課されています。

2024年11月からは、自転車の危険運転に対する厳罰化により、従来は処罰の対象外とされていた「酒気帯び運転」、いわゆるほろ酔い状態での運転も罰則対象として明確化されました。



自転車も道路交通法上の「車両」であり、飲酒運転は禁止

酒気帯び運転は刑事罰（3年以下の懲役または50万円以下の罰金）

酒酔い運転はさらに重い処罰の可能性

酒類提供や同乗など「助長行為」も処罰対象



加えて、悪質と判断された場合には「危険性帯有者」とみなされ、クルマの運転免許停止（最長180日）といった行政処分が科される可能性もあります。

実際に2025年には、福井県において自転車で酒気帯び運転を行った違反者に対して、クルマの運転免許停止処分が科された事例もあります。

なぜ自転車なのに免停になるのか

自転車には運転免許は必要ないが、「軽車両」に区分される、れっきとした車両である。

自転車での違反であっても免許停止になる理由は、点数制度とは異なる仕組みにあります。

道路交通法では、重大な危険行為を行った者を、今後クルマを運転した場合にも交通事故を引き起こすおそれが高い「危険性帯有者」と評価します。

さらに道交法第103条第1項第8号では、免許を受けている者が自動車等の運転に限らず、交通の安全に重大な危険を及ぼす行為を行った場合、公安委員会が行政処分を行うことができると定められています。

つまり、違反が自転車であっても、その行為内容が著しく危険だと判断されれば、「運転者として不適格」として、運転免許全体の管理対象になるという考え方なのです。



2026年4月からは、自転車の交通違反にも青切符が導入され、取り締まりの実効性が大きく変わります。一方で、飲酒運転のような重大違反は、青切符の対象外として従来通り厳しく処罰されます。

自転車は「免許がいらない乗り物」ではありますが、法律上はあくまで車両です。違反すれば反則金や刑事罰だけでなく、運転免許にも影響が及ぶ可能性があります。

気軽に乗れるからこそ、ルールの理解と順守が重要です。自転車とクルマが共存する交通環境のなかで、より安全な利用が求められています。