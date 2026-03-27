◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースはダイヤモンドバックスとの開幕戦を、逆転勝利で飾りました。

この日の先発マウンドにあがったのは2年連続での開幕投手をつとめた山本由伸投手。3回までは無失点に抑えるも、4回にヘラルド・ペルドモ選手の先制2ランを浴びます。それでも落ち着いた投球を続けて状態を持ち直し、さらなる失点は許しませんでした。

そんな中、ドジャース打線は「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手の第1打席でのヒット以降快音ならず。4回までこの1安打のみに抑え込まれます。しかし5回には先発のザック・ギャレン投手を攻略。先頭からの連打で無死1、2塁の好機をつかむとアンディ・パヘス選手が逆転3ランを放ちました。その後も出塁を続け、マウンドは2番手にスイッチ。ここでも1点を追加し、2点差で試合を折り返しました。

さらにドジャース打線は7回にも躍動。連続タイムリーや2ランで4点を追加してリードを広げ、逆転勝利としました。

ワールドシリーズ3連覇がかかる中、開幕戦でも快勝で白星発進となったドジャース。山本投手も今季1勝目をあげています。