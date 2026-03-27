◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

アメリカのイリア・マリニン選手がショートプログラム(SP)首位発進しました。

ミラノ・コルティナ五輪で金メダル候補だったマリニン選手は、SPで「108.16」を記録し首位発進していましたが、フリースケーティングで冒頭の4回転フリップは成功させるも、続く4回転半は失敗。その後も4回転は4本失敗するなど、演技後は苦い顔をみせました。フリーは「156.33」とスコアを伸ばせず、8位で終えていました。

そこから約1か月、再び世界の舞台に立ちます。髪を短く切り心機一転のマリニン選手は冒頭の4回転フリップは出来栄え点が大きく加算される完璧な着地。その後もトリプルアクセル、4回転ルッツ＋3回転トウループを着氷。マリニン選手のバックフリップには会場から大歓声が上がりました。

得点は自己ベストの「111.29」で首位。2位と「9.44」差で28日フリースケーティングを迎えます。

▽男子シングルSP結果1位 イリア・マリニン(アメリカ) 111.292位 アダム・シャオ(フランス)101.853位 アレクサンドル・セレフコ(エストニア) 96.49ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー4位 佐藤駿 95.846位 鍵山優真 93.8025位 三浦佳生