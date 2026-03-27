平野綾、若かりし頃の両親の2ショットを公開「めちゃ美男美女」「まるでドラマのワンシーンの様な写真」 両親の結婚記念日に亡き父へ思いをはせる「素敵なお話」

平野綾、若かりし頃の両親の2ショットを公開「めちゃ美男美女」「まるでドラマのワンシーンの様な写真」 両親の結婚記念日に亡き父へ思いをはせる「素敵なお話」