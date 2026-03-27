平野綾、若かりし頃の両親の2ショットを公開「めちゃ美男美女」「まるでドラマのワンシーンの様な写真」 両親の結婚記念日に亡き父へ思いをはせる「素敵なお話」
声優で俳優の平野綾（38）が25日、自身のインスタグラムを更新。母と亡き父の若かりし頃の2ショットを公開した。
【写真】「めちゃ美男美女」若かりし頃の両親の2ショットを公開した平野綾
平野は「朝。ふと、父の形見が気になって、久しぶりに今日一日ずっと身につけていて、日課である母への電話でそれを伝えたら、今日は結婚記念日だったそうな」とこの日の出来事をつづり、昔の両親の写真をアップ。スーツに身を包んだ今は亡き父の姿と、和装姿でほほ笑む母が写し出されている。
「伝えたかったのね。父よ、粋な計らいをしてくれる そしてちらし寿司作ってる母よ、かわよ」と両親に思いを寄せ、「父が亡くなって12年。思い出さない日はない。そして今、芝居で父母と向き合う日々。これも必然だね」と心境を素直につづった。
この投稿には、「心にグッときました」「素敵なお話です」「めちゃ美男美女 どうりでお綺麗なんですね」「まるでドラマのワンシーンの様な写真」などのコメントが寄せられている。
【写真】「めちゃ美男美女」若かりし頃の両親の2ショットを公開した平野綾
平野は「朝。ふと、父の形見が気になって、久しぶりに今日一日ずっと身につけていて、日課である母への電話でそれを伝えたら、今日は結婚記念日だったそうな」とこの日の出来事をつづり、昔の両親の写真をアップ。スーツに身を包んだ今は亡き父の姿と、和装姿でほほ笑む母が写し出されている。
この投稿には、「心にグッときました」「素敵なお話です」「めちゃ美男美女 どうりでお綺麗なんですね」「まるでドラマのワンシーンの様な写真」などのコメントが寄せられている。