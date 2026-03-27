「春休みだけど…」中村仁美、具材たっぷり“おにぎらず”の手作り弁当を披露「ボリューミーで美味しそう」「断面もキレイ」 3児の母、夫はさまぁ〜ず・大竹一樹
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹（58）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が25日、自身のインスタグラムを更新。「春休みだけどお弁当」と書き出し、彩り豊かな手作り弁当の写真を披露した。
【写真】「ボリューミーで美味しそう」「断面もキレイ」中村仁美の“手作り”おにぎらず弁当
メインはボリューム感たっぷりの“おにぎらず”で、「ノンストップのお料理コーナーで作った以来」の挑戦だったことを明かした。出来栄えについては「おにぎらず予想と違った断面」と苦笑いしつつ、「修行します」「皆さん、凄いな〜」と、日々弁当作りに励む人々へ敬意を表した。
コメント欄には「すごい美味しそうじゃないですか!!断面もキレイですよ〜」「ボリューミーで美味しそう」「食べ応えありそう」「とてもカワイイです」などの声が寄せられている。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
【写真】「ボリューミーで美味しそう」「断面もキレイ」中村仁美の“手作り”おにぎらず弁当
メインはボリューム感たっぷりの“おにぎらず”で、「ノンストップのお料理コーナーで作った以来」の挑戦だったことを明かした。出来栄えについては「おにぎらず予想と違った断面」と苦笑いしつつ、「修行します」「皆さん、凄いな〜」と、日々弁当作りに励む人々へ敬意を表した。
コメント欄には「すごい美味しそうじゃないですか!!断面もキレイですよ〜」「ボリューミーで美味しそう」「食べ応えありそう」「とてもカワイイです」などの声が寄せられている。
中村と大竹は、2011年に結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。