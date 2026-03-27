「ドジャース８−２ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が２年連続となる開幕戦の先発マウンドに上がり、６回２失点で降板。四回に痛恨の先制２ランを被弾したが、以降は打者９人連続アウトの無双投球で打線の援護を呼び、野茂英雄に並ぶ日本人最多タイとなる開幕２勝目を手にした。

悪夢が襲ったのは四回だった。先頭のキャロルに安打を許した山本。続くペルドモには素早く２球で追い込んだが、３球目のフォーシームが甘く入ってしまい右翼席に運ばれてしまった。痛恨の失投にマウンドで思わずぼうぜんの表情を浮かべた右腕。まさかの一発で先手を許した。

立ち上がりは完璧だった。初回はマルテを２球で追い込み、１０球粘られたが最後はスプリットで空振り三振。続くキャロルは３球目の内角高めカットボールで見逃し三振かと思われたが、今季から公式戦で導入されたロボット審判によるストライク判定「ＡＢＳチャレンジ」で判定が覆った。これには球場もどよめいたが、右腕は冷静に左飛に打ち取った。

ペルドモには右翼線へ初安打を許したが、次打者の打席で一塁からスタートを切った瞬間を見逃さず。落ち着いて二塁ベースカバーのロハスに送球し、初回を３人で立ち上がった。二回は先頭のモレノを中飛に打ち取り、アレナドは外角カットボールで二飛に仕留めた。サンタナは内角低めのシンカーで見逃し三振に斬った。三回１死一、二塁のピンチもマルテを一直併殺に打ち取り、スコアボードにゼロをともしていた。それだけに痛かった四回の一発だ。

ただ五回を完璧に抑えると直後にパヘズが左翼へ逆転３ランを放った。ベンチで思わず笑顔を浮かべた山本。被弾後も切り替えて試合を壊さなかったことで価値ある勝利投手の権利が舞い込んだ。

一挙４点のビッグイニング直後の六回は３巡目となった先頭・マルテを二ゴロに打ち取り、続くキャロルにはボールが先行しながらもスプリットで二ゴロに仕留めた。一発を浴びたペルドモには低めのスプリットで空振り三振に斬った。先制２ラン後は打者９人連続アウトの圧巻投球。ベンチでロバーツ監督とハグを交わした。そして大谷翔平投手、フリーマンからたたえられるシーンもあった。打線は七回に一挙４点を奪ってダメ押しした。

山本はＷＢＣで侍ジャパンに参戦。準々決勝のベネズエラ戦では４回２失点と試合を作った。その後、２０日・パドレスとのオープン戦は５回無失点、７奪三振で、準備万全をアピールした。開幕戦で顔を合わせるダイヤモンドバックスには過去６試合に登板し、３勝１敗、防御率１・９３と好相性。野茂に続く２度目の開幕白星を手にできるか注目されていた。