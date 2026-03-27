夫の休日の家事・育児時間が長いと…第２子以降の生まれる割合高く

民間の有識者らでつくる「未来を選択する会議」（議長・三村明夫日本製鉄名誉会長）は２７日午前、人口減少に関する統計や調査結果をまとめた「人口問題白書」を発表した。

約２万人を対象とした独自調査を掲載し、人口減への危機感を「感じている」と答えた人は５０歳以上で７割を超え、年代が上がるほど危機感が強くなる結果となった。

深刻さを増す少子化や人口減への危機感から初めて作成したもので、対策に向けた国民の機運を高める狙いがある。

白書では、日本の総人口が２０５６年には１億人を割り込み、７０年には６５歳以上の占める割合が３８・７％となる将来推計などを掲載。６５歳以上の単身世帯が全世帯の２割を超す都道府県は２０年にはゼロだったが、５０年には２５％を超す都道府県も出るとし、「地域の支え合い機能をいかに構築するかという難しい課題に直面する」と指摘した。

夫の休日の家事・育児時間が長くなるほど、第２子以降の生まれる割合が高くなる傾向にあることなど、少子化対策のヒントとなる統計も紹介している。

調査は、全国の１８歳以上の約２万２０００人を対象に１〜２月にインターネットで実施した。人口減への危機感を「感じている」（「非常に」含む）と回答したのは、６０歳以上では７５・２％に上った。５０歳代は７１・０％、４０歳代は６７・２％、３０歳代は６５・１％、２９歳以下は６２・９％と、年代が下がると低下する傾向となった。

地域別で見ると、人口減を「実感する」（「まあまあ」含む）と答えたのは、東北が６７・１％で最も高く、関東が５５・２％と最も低かった。

同会議は昨年１０月、人口減対策を議論するため、経済団体や学識者、地方自治体の首長らで設立された。白書では、同会議の取り組みを紹介しているほか、各界の有識者の寄稿も掲載した。今後、白書を毎年作成する予定だ。

共同代表の増田寛也・元総務相は東京都内で開いた記者会見で「人口減少問題を自分事として考えてもらうためにファクトを示した。政策を練り上げる上でも意味がある」と語った。