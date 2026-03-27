「X JAPAN」のYOSHIKIが7月16、17日に、米ロサンゼルスを代表する名門音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで、クラシックコンサート「YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL“SCARLET NIGHT＆VIOLET NIGHT”」を開催する。事務局が27日、発表した。

24年に3度目の頸椎（けいつい）手術を受けており、以後、今公演がアメリカでの本格的な復帰公演となる。

今公演は4月3日から3日間、東京で開催される「YOSHIKI CLASSICAL 2026覚醒前夜ーTokyo 3 Nights世界への第一章」で幕を開けるクラシカル・ワールドツアーの「第二章」の位置づけ。初日は「SCARLET NIGHT」、2日目は「VIOLET NIGHT」と公演タイトルをつけ、それぞれを異なるセットリストで構成。事務局では「2公演を通してYOSHIKIの表現の真髄（しんずい）に迫るステージを届ける」としている。

YOSHIKIの今公演へのコメントは以下の通り。

「ウォルト・ディズニー・コンサートホールで演奏できることを大変光栄に思います。そして今の自分にとって、この公演はとても特別な意味を持っています。手術後、いつステージに戻れるのか、自分でもわからない時期がありました。この2日間は、自分の中にある回復する力、そしてファンの皆さんとの絆を改めて感じられる時間になると思っています。もちろんクラシカルなピアノも演奏する予定ですが、それだけにとどまらず、従来の枠を超えた表現にも挑戦したいと思っています。新しい音やアイデアを模索しながら、感情的で、力強く、そして爆発力のあるステージを届けたいです」