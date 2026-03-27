「私、白いボール買ったっけなぁ？」



【写真】白いボール！？ アイスくんの摩訶不思議な姿はこちら

そんな一言とともに投稿された写真が、Xで話題を呼んでいます。写っているのは、元保護うさぎの「アイス」くん（年齢不明・男の子）。床の上にぽつんと佇む真っ白な球体のような姿に、思わず目を疑ってしまいます。



毛並みのいいボールを思わせる見事な丸さを見せるアイスくん。しかし、続く投稿では「あのー……ぼくはうさぎです」と、しっかり自己申告。まさかの“正体バラし”も含めて大きな反響を呼び、投稿は3万件超の“いいね”を集めました。飼い主のXユーザー・アイス 主：みみさん（@Rabbit_ice_0612）にお話を伺いました。



まさかの球体！“奇跡のフォルム”に驚き

ーー撮影時の状況を教えてください。



「私が床でゴロゴロしていて、ふとアイスを見ると、このような“球体”になっていました。このときは毛づくろいをしていて、おなかのあたりをなめていたのだと思います」



ーーこの光景を目にした感想は？



「『丸い！！』この一言に尽きます。ふだんはお餅のように横長だったり、耳やしっぽが出ていることが多いので、ここまできれいな球体になっている姿を見られて感動しました。しばらくすると、上から耳がひょこっと出てきました」



ーーアイスくんをお迎えしたきっかけを教えてください。



「アイスを保護したのは、私の上司のご友人でした。部署のグループLINEで『引き取れる方はいませんか？』というメッセージが届いたことで存在を知り、その後、上司から直接声をかけていただいたのがきっかけです。もともと動物が好きで、いつか保護された子を迎えたいと思っていたこともあり、お迎えすることに。ただ、うさぎと暮らすのは初めて。飼い方を調べたり、必要なものを準備したうえで迎え入れました」



ーーふだん、どのような性格の子ですか。



「たぶん、王子気質です（笑）。よく私の背中や腰、肩に乗ってくるのですが、どうやら見下ろすのが好きなようで…。また、お迎えして数日で『気が強い子だな』と感じました。初めて健康診断で病院へ連れて行った際、問診票に『気が強い』と書いたのですが、そのあとキャリーの中でずっとスタンピング（足ダン）していたんです。その様子を見た受付の方から『本当に気が強いですね（笑）』と声をかけられたのが印象に残っています」



リプライには、思わず笑ってしまう声や、その見た目をさまざまなものに例える声が相次いで寄せられています。



「わたあめ」

「うさぎ玉！」

「巨大なマシュマロ」

「雪見だいふくだ♡」

「何ていう奇跡の一枚」

「す、すごーい！ まんまる」

「新種UMA！ ウサボール、いいですね」

「ケ、ケサランパサランかもしれない……」

「どこで買ったの！？ お高いでしょ！ 私も欲しい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）