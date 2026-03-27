【本音レビュー】ユニクロ「ドライスウェット」は想像以上に優秀！子どものデイリー服として大正解？
通園や通学、公園遊び、習い事など、日常生活で着る子どもの服は、デザイン以上に動きやすさや扱いやすさは重要ですよね。
機能面も重視したいけれど、子どもの服はサイズアウトも早いし、できればお値段も抑えめで選択したいところ……。
そんな中で気になったのが、ユニクロのキッズ服でヒット中の「ドライスウェットシリーズ」。今回は「ドライスウェットシャツ・パンツ・ミニスコート」の3種類を、実際に子どもたちに試してもらった感想をレポートします。
まず試してみたのは「ドライスウェットシャツ」。カラーは、やさしい色みがおしゃれなイエローと、スタイリッシュなネイビーをチョイス。他には、ライトグレーやレッドがありました。価格は税込1,990円。
汗をかいても乾きやすいドライ機能素材で、肌に直接あたる裏地部分までとても滑らかな感触。着用した子どもも「つるつるしていて気持ち良い」と嬉しそうに教えてくれました。
裾や袖口のリブもやわらかく、着脱しやすいので、自分で着替えをする練習中の子どもにも◎。
サイズ目安の参考のために撮影しましたが、身長108cmで120cm着用（写真左）、身長137cmで150cmサイズ着用（写真右）して大き過ぎず小さ過ぎずちょうど良い感じでした。
機能的で動きやすいパンツスコート
同じくドライ素材「ドライスウェットパンツ」。今回試したライトグレーの他、ネイビーやブラックなど合わせやすいカラーが揃っていました。価格は税込1,290円。
ウルトラストレッチ機能素材なので伸縮性があり、しゃがむ動作もスムーズにできます。
便利だと思ったのがファスナー付きのポケット！
ハンカチや自転車の鍵などは、子どもが遊んでいる最中にふと落としてしまう可能性もありポケットに入れて持たせるのが心配だったのですが、ファスナー付きなら安心です。
フェミニンスタイルが好きな子におすすめなのが、「GIRLS ドライスウェットミニスコート」。カラーはグレー以外に、ピンク、ネイビー、ホワイトがあります。清楚なプリーツが愛らしく、どんなトップスにも合わせやすそうなのも嬉しいですね。価格は税込1,990円。
インナーパンツ付きなので、ミニ丈でも安心感があるのもポイント。素足を出すのが心配で日焼けやケガを防止したい場合は、下に薄手のスパッツを合わせるのもおすすめですよ。
動きやすくて外遊びにもぴったり！
ユニクロの「ドライスウェットシリーズ」を身に着けて実際に外で思いっきり子どもたちに遊んでもらったのですが、走り回っても芝生で寝そべってもとにかく快適。
息子は最近自転車でよく遊びに出かけるのですが、ストレッチが効くためペダルも漕ぎやすいようでお出かけスタイルの定番になりつつあります。
ときには転んだり、しりもちをついたり……なんてこともありますが、今のところ破れるようなことはないので丈夫さにも助けられています。何より汚れて洗ってたとしても、すぐ乾くところがありがたい！
気になったポイント
今回はボトムスに明るめのカラーをチョイスしたからですが、ライトグレーはやや汚れが目立ちやすい点は気になりました。ただ、ちょっとした汚れであれば洗濯すればすぐ落ちますし、繰り返し洗濯していますが生地がへたりにくい点は優秀だと感じました。
デイリー使いにちょうど良い頼れる一着
ユニクロの「ドライスウェットシリーズ」は、動きやすさと扱いやすさを兼ね備えた、日常使いにぴったりのアイテムだと感じました。デザインはシンプルなので手持ちの服とも組み合わせやすく、一着あるだけでコーデの幅も広がりそうです。
気兼ねなく使えるおすすめのデイリー服を探しているというママは、候補に加えてみてはいかがですか？
撮影、文・編集部
商品協力：株式会社ユニクロ