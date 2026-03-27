【義兄、17歳娘にオネガイ】「恐怖！」無理やり連れていくつもりだった？＜第17話＞#4コマ母道場

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現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？　しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？

第17話　サトウさんの提案



【編集部コメント】

サトウさん、空気が読めるのか読めないのかわかりませんが、それぞれの主張を聞き、「そういうことなら私がいってあげようかぁ〜？」と一気に解決へと導いてくれます。本当にお世話になるわけにはいきませんが、この提案はなにかの突破口になりそうな予感です！？

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　