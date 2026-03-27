渋野日向子はフェアウェイキープ“満点”も悔い 2週連続パット苦戦「しっくりこない」
＜フォード選手権 初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞フェアウェイキープ率100％、パーオン率77％（14/18）と、先週に続いてショットの安定感を見せた渋野日向子。しかし、スコアは2バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「77」と出遅れた。「いいショットが打てていたと思うので、先週に引き続きパットですね…」と悔しさをにじませた。
【写真】初々しい！ 19歳の渋野日向子
練習日に「去年に比べたらミスの幅が減っている」と手応えを得ていたショットは、この日も好調を維持。だからこそ、もどかしい。先週の「フォーティネット・ファウンダーズカップ」でも、ショットでチャンスにつける場面は多かったが、思うようにパットを決められなかった。ティショットの精度に納得しているからこそ、グリーン上での苦戦が際立つ。「いいショットを打てていたので、そのあとアイアンショットもそんなに悪くなかったと思いますし、比較的チャンスも多かったと思います。パー5も前半は（バーディが）取れましたけど、後半も普通だったら入るだろうな…みたいな。なんか、難しいですね…」。この日のパット数は37回。原因はアライメントで感じた違和感にあった。「しっくり来ていない感じがある。決まったポジションがなかなか見つからなかったので、それが最後まで違った感じでした」。アドレスがしっくりこないとフェース向きと体のラインにズレが生じたり、ストロークや距離感にも影響がでやすい。取材対応を終えると、すぐに練習グリーンへ向かい、チームで調整を続けた。この日は午後5時前でも気温が30度を超え、砂漠地帯特有の乾燥もあって体力の消耗は大きい。それでも疲労をにじませながら、巻き返しを狙う翌日に向けて、黙々とストロークを重ねた。（文・高木彩音）
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