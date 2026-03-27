ファミリーマート×銀座コージーコーナーが初コラボ 人気の苺ショート＆ジャンボシューを再現したアイス2種を発売
ファミリーマートは、洋菓子店「銀座コージーコーナー」が監修したアイス2商品、ロッテ『苺のショートケーキサンド』（268円）、ロッテ『ワッフルコーン ジャンボシュークリーム』（348円／ともに税込）を、31日から全国の店舗で発売する。ファミリーマートと銀座コージーコーナーのコラボレーションは初の試みとなる。
【商品写真】完熟感のある苺ソースを閉じ込めた『苺のショートケーキサンド』
今回の企画は、同社が掲げる「いちばんおいしい」を目指す取り組みの一環として実現。1948年創業で首都圏を中心に約400店舗を展開する銀座コージーコーナーとの初の共同開発により、銀座コージーコーナーでNo.1人気の『苺のショートケーキ』と看板商品『ジャンボシュークリーム（ホイップ＆カスタード）』の味わいをアイスとして表現した。
『苺のショートケーキサンド』は、しっとりとしたスポンジをイメージしたケーキ生地で、軽やかな口当たりと濃厚なミルク感を持つホイップアイスをサンド。中には苺ピューレを使用した完熟感のある苺ソースを閉じ込め、ショートケーキさながらの満足感を手軽に楽しめるアイスサンドとなっている。
一方の『ワッフルコーン ジャンボシュークリーム』は、ぜいたくな2色巻きのワッフルコーンアイス。マダガスカル産バニラビーンズの香りと卵のコクが引き立つカスタードアイスに、バニラエキスを加え、軽やかな口当たりとミルクのコクをしっかりと感じられるホイップアイスを組み合わせている。
監修した銀座コージーコーナーは「ジャンボシュークリーム、苺のショートケーキの味わいが想像以上の再現度でアイスになりました。メーカー様の技術力が無ければ実現出来なかったコラボレーション！これから暑くなってくる季節、銀座コージーコーナーの商品をもっと好きになるきっかけとなりますよう願っております。是非ご賞味くださいませ！」とコメントしている。
■『苺のショートケーキサンド』（税込268円）
「銀座コージーコーナー」で人気No.1『苺のショートケーキ』をサンドアイスに。ホイップアイスはふんわりと軽やかな舌触りの中に濃厚なミルク感を楽しめる仕立てにした。中には苺のピューレを使用したソースを入れ、サンド生地はスポンジケーキをイメージしたしっとりした優しい味わいが楽しめる。
■『ワッフルコーン ジャンボシュークリーム』（税込348円）
「銀座コージーコーナー」の看板商品『ジャンボシュークリーム（ホイップ＆カスタード）』の味わいをイメージした、贅沢な2色巻きのワッフルコーンアイス。マダガスカル産バニラビーンズの香りと卵のコクが引き立つカスタードアイスに、バニラエキスを加え、軽やかな口当たりとミルクのコクをしっかりと感じられるホイップアイスを組み合わせた。香ばしくサクサクなプレーンコーンが、2つのアイスのおいしさをより一層引き立てる。
【商品写真】完熟感のある苺ソースを閉じ込めた『苺のショートケーキサンド』
今回の企画は、同社が掲げる「いちばんおいしい」を目指す取り組みの一環として実現。1948年創業で首都圏を中心に約400店舗を展開する銀座コージーコーナーとの初の共同開発により、銀座コージーコーナーでNo.1人気の『苺のショートケーキ』と看板商品『ジャンボシュークリーム（ホイップ＆カスタード）』の味わいをアイスとして表現した。
一方の『ワッフルコーン ジャンボシュークリーム』は、ぜいたくな2色巻きのワッフルコーンアイス。マダガスカル産バニラビーンズの香りと卵のコクが引き立つカスタードアイスに、バニラエキスを加え、軽やかな口当たりとミルクのコクをしっかりと感じられるホイップアイスを組み合わせている。
監修した銀座コージーコーナーは「ジャンボシュークリーム、苺のショートケーキの味わいが想像以上の再現度でアイスになりました。メーカー様の技術力が無ければ実現出来なかったコラボレーション！これから暑くなってくる季節、銀座コージーコーナーの商品をもっと好きになるきっかけとなりますよう願っております。是非ご賞味くださいませ！」とコメントしている。
■『苺のショートケーキサンド』（税込268円）
「銀座コージーコーナー」で人気No.1『苺のショートケーキ』をサンドアイスに。ホイップアイスはふんわりと軽やかな舌触りの中に濃厚なミルク感を楽しめる仕立てにした。中には苺のピューレを使用したソースを入れ、サンド生地はスポンジケーキをイメージしたしっとりした優しい味わいが楽しめる。
■『ワッフルコーン ジャンボシュークリーム』（税込348円）
「銀座コージーコーナー」の看板商品『ジャンボシュークリーム（ホイップ＆カスタード）』の味わいをイメージした、贅沢な2色巻きのワッフルコーンアイス。マダガスカル産バニラビーンズの香りと卵のコクが引き立つカスタードアイスに、バニラエキスを加え、軽やかな口当たりとミルクのコクをしっかりと感じられるホイップアイスを組み合わせた。香ばしくサクサクなプレーンコーンが、2つのアイスのおいしさをより一層引き立てる。