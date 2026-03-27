◇ナ・リーグ ドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手（27）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦で2年連続の開幕投手を務め、6回5安打2失点、6奪三振無四球と好投。確実に試合をつくり、日本投手としては史上初となる2年連続の開幕戦での白星を挙げた。

順調に3回までスコアボードに「0」を並べたが、4回無死一塁から3番・ペルドモに先制2ランを浴びた。山本は打球の行方を見つめ、わずかに首をかしげる。だが即座に気持ちを切り替え、ダイヤモンドバックス打線を封じた。

先制点を失ってからがエースの真骨頂だった。ペルドモの本塁打直後、4番・モレノをスライダー、続くアレナドをスプリットでそれぞれ空振り三振。2死からサンタナも中飛に仕留めて、胸を張ってベンチへと戻った。5回も13球で3者凡退。テンポのいい投球で攻撃のリズムを作り出した。

味方は5回、連打で無死一、二塁とすると8番・パヘスが左中間席に逆転3ランをたたき込んだ。この回打者一巡の攻撃で4得点。パヘスの本塁打で球場の雰囲気は一転。大歓声が沸き起こり、ベンチもお祭り騒ぎに。山本もベンチで佐々木朗希とハイタッチし、満面の笑顔だった。

6回も3人で退け、本塁打以降は打者9人をパーフェクトに封じた。役割を終え、ベンチへと戻るとナインとハイタッチを交わし、満面の笑顔。大谷翔平からも仕事を称えられた。

開幕戦では昨季のワールドシリーズ連覇を記念し、胸のロゴや背番号が金色に縁取られた特別ユニホームを着用。つばが金色となった帽子には2連覇を意味する2つの星もあしらわれた。昨季も本拠地開幕戦は同様のユニホームだったが、山本は日本での開幕戦登板だったため「金色ユニ」では初めての登板となった。

メジャーで初めての大役を担った昨年は、3月18日のカブス戦（東京D）に先発し、5回1失点の力投で勝利投手となった。2年連続の大役は日本投手では22、23年の大谷翔平（当時エンゼルス）に続く5人目で、2年連続白星は初めての快挙。昨季、日本投手として初のワールドシリーズMVPを獲得したドジャースのエースが、またしても球史に名を残した。