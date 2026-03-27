音無美紀子、“春かおる”手作りシルバー定食を披露 旬の食材を使った彩り華やかな食卓ショットに絶賛の声「どれもおいしそう」「今の季節にピッタリですね」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が26日、自身のインスタグラムを更新。「#春うらら、食卓にも春を。」「#村井家のシルバー定食」のハッシュタグを添え、旬の食材を使った“春かおる”手作りごはんを披露した。
【写真】「どれもおいしそう」春の旬の食材を使った“彩り華やか”な手作りシルバー定食
この日のメニューは、土鍋で炊いたグリーンピースごはん、ホタルイカと菜の花の粒マスタード和え、揚げ野菜の甘酢あんがけ、小松菜と厚揚げの煮物、れんこんとエビすり身の春巻きというラインアップ。グリーンピース、ホタルイカ、菜の花といった春の旬食材がふんだんに使用されている。
グリーンピースごはんについては「青豆は予め沸騰した湯に塩を入れて茹でておいて、炊き上がったらご飯にのせます。青々してお豆もシワにならないので仕上がりが綺麗です」、「ご飯は、その豆の茹で汁と、酒を少々と昆布を5センチぐらい入れて炊きます。茹で汁は塩も入ってるいるので、ここでは塩を入れません」（原文ママ）と、作り方のこだわりを紹介。
ホタルイカと菜の花の粒マスタード和え、れんこんとエビすり身の春巻きはインスタの料理動画を参考に作ったそうだ。
「炊き込みごはんにした時って、おかずをどうしようかって、いつも悩むのよね」というが、彩り＆栄養バランスともに見事な食卓となっていた。
コメント欄には「どれもおいしそう」「今の季節にピッタリですね」「エライなぁ〜忙しくてもキチンとお料理されてる」「炊き込みご飯のおかずは悩みますが音無美紀子さんの夕飯とても勉強になります 豆ごはん色が綺麗でおいしそうです」「早速真似させていただきます」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「どれもおいしそう」春の旬の食材を使った“彩り華やか”な手作りシルバー定食
この日のメニューは、土鍋で炊いたグリーンピースごはん、ホタルイカと菜の花の粒マスタード和え、揚げ野菜の甘酢あんがけ、小松菜と厚揚げの煮物、れんこんとエビすり身の春巻きというラインアップ。グリーンピース、ホタルイカ、菜の花といった春の旬食材がふんだんに使用されている。
ホタルイカと菜の花の粒マスタード和え、れんこんとエビすり身の春巻きはインスタの料理動画を参考に作ったそうだ。
「炊き込みごはんにした時って、おかずをどうしようかって、いつも悩むのよね」というが、彩り＆栄養バランスともに見事な食卓となっていた。
コメント欄には「どれもおいしそう」「今の季節にピッタリですね」「エライなぁ〜忙しくてもキチンとお料理されてる」「炊き込みご飯のおかずは悩みますが音無美紀子さんの夕飯とても勉強になります 豆ごはん色が綺麗でおいしそうです」「早速真似させていただきます」など、さまざまな反響が寄せられている。