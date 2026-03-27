◇ナ・リーグ ドジャース8─2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの今季開幕戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打2四死球で3出塁。先発した山本由伸投手（27）は6回5安打2失点と安定感抜群の投球を見せ、日本人投手としては史上初となる2年連続開幕戦白星を手にした。チームは投打がかみ合い、開幕戦を勝利で飾った。

大谷は初回の第1打席で相手先発・ギャレンに対し2ボール2ストライクからの5球目、ナックルカーブを捉えて右前に運び、今季初打席でいきなり安打をマークした。

3回1死の第2打席は左飛。5回無死一塁の第3打席は冷静に四球を選んで出塁し、好機を拡大。スミスの適時内野安打につなげた。7回の第4打席は死球を受けて出塁すると、次打者・タッカーの適時二塁打で5点目のホームを踏んだ。8回の第5打席は打ち上げてしまい中飛だった。

この日は開幕戦とあり、ワールドシリーズ3連覇を目指す仲間達に粋な贈り物を用意。各選手のロッカーにギフトバッグを入れ、メッセージカードに「Happy Opening Day!! Three-peat!! Shohei Ohtani」と3連覇への思いを記し、グローバルパートナーのグランドセイコーの高級時計をプレゼントした。

また、試合前にはオープニングセレモニーも実施され、昨季ワールドシリーズを連覇したドジャースナインは胸のナイキのロゴ、帽子のつばなどが金色であしらわれた「金色ユニホーム」を着用して試合に臨んだ。

先発した山本は4回にペルドモに先制2ランを被弾したが、大崩れすることなく6回95球を投げ、5安打無四球2失点。日本人投手で2年連続で開幕戦白星を挙げたのは史上初の快挙となった。

打線は2点を追う5回にパヘスの3ランで逆転に成功すると、7回にはタッカー、ベッツに連続適時打が飛び出し、スミスがダメ押し2ラン。球団初のワールドシリーズ3連覇に向けて、開幕戦は投打がかみ合い快勝で好発進した。