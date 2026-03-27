超特急・船津稜雅（31）が27日、都内のTOKYO MX本社で行われた、大友花恋（26）の主演ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（同局で4月2日放送開始。木曜午後9時25分）制作発表記者会見に出席した。

船津が演じる清水将貴は、大友が演じる主人公の松嶋琴音と、元乃木坂46桜井玲香（31）演じる琴音の史上最強のライバルとなる佐原なず奈が恋する上司の課長で、スーパーハイスペックイケメン男子の役どころだ。一方で、リーダーを務める超特急では、二次元を愛する自称・ひきこもりオタクキャラ。そのため、役作りは「真逆だなと。自分を裏返しにしたような人物。普段やること、思い浮かべること、所作と逆のことをすればいいんだなと感じていました」と役作りを明かした。さらに「こういう人が好かれ、慕われ、人の上に立つ存在だなと…超特急のリーダーですけど『いってらっしゃい』という感じなので、こういう人が格好良いと思うんだろうなと…自分はやれないです」と笑った。

超特急では、3号車 ガリガリ担当リョウガを務め、細身なだけに、演じた将貴がマッチョキャラで、筋肉と血管を誇示するシーンは苦労したという。大友から「撮影前までパンプアップされ、血管が浮き出るよう、血を集めたり」と“暴露”されると、船津は「超特急でガリガリ担当なんで、非常に細いんです。筋肉キャラ？」と笑った。

そもそも「ドラマの仕事の経験がたくさんあるわけではないので、お話があった時、ミスかな、他の方ですよね？ という気持ちでいっぱい。いつ、ミスに気付くんだろうという気持ちでした」と笑った。超特急のメンバーの反応を聞かれると「（ドラマの）予告動画がメンバーが見たのは、リハの時間で。鏡越しに（ドラマの中の）僕の決めポーズをまねしてくるのが、ムカつく」と苦笑した。