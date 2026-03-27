「スーパーマリオギャラクシー×サーティワン」4月1日開始！ 「ロゼッタの絵本」デザインのエコバッグや新フレーバーにサンデーなど
B‐R サーティワン アイスクリームは、「スーパーマリオギャラクシー」とコラボレーションした商品を4月1日より販売する。
今回展開されるのは、「スーパーマリオギャラクシー」の世界観をイメージした新フレーバー「コットンフルーツ ギャラクシー」や新メニュー「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」など。コラボダブルカップはどちらかを購入すると「グランドスター型シャインステッカー」が1枚もらえる。
さらに、カップに取り付けられる「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付属する「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」も展開予定となっている。
他にも、ゲーム内の「ロゼッタの絵本」アートを使用したエコバッグが付属するほか、箱やカップに「スーパーマリオギャラクシー」のキャラクターたちがデザインされた「スイーツギャラクシーセット」も展開される。
また、スマートフォン用アプリ「Nintendo Store」でチェックインすると1日1枚オリジナルコラボステッカーがもらえるキャンペーンも実施される。
□「スーパーマリオギャラクシー×サーティワン」
新フレーバー「コットンフルーツ ギャラクシー」価格：スモールダブル680円、レギュラーダブル930円
「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」価格：スモールダブル680円、レギュラーダブル930円
「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」価格：スモールダブル各510円、レギュラーダブル各760円
「グランドスター型シャインステッカー」※31万枚限定
「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」価格：スモール580円
「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」価格：1,340円
「チコ オリジナルふわふわスリーブ」
「スイーツギャラクシーセット（8コ入り）」価格：スモール3,000円、レギュラー3,560円
「ロゼッタの絵本 オリジナルエコバッグ」
「Nintendo Store」チェックイン特典オリジナルステッカー
(C)Nintendo