B‐R サーティワン アイスクリームは、「スーパーマリオギャラクシー」とコラボレーションした商品を4月1日より販売する。

今回展開されるのは、「スーパーマリオギャラクシー」の世界観をイメージした新フレーバー「コットンフルーツ ギャラクシー」や新メニュー「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」など。コラボダブルカップはどちらかを購入すると「グランドスター型シャインステッカー」が1枚もらえる。

さらに、カップに取り付けられる「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付属する「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」も展開予定となっている。

他にも、ゲーム内の「ロゼッタの絵本」アートを使用したエコバッグが付属するほか、箱やカップに「スーパーマリオギャラクシー」のキャラクターたちがデザインされた「スイーツギャラクシーセット」も展開される。

また、スマートフォン用アプリ「Nintendo Store」でチェックインすると1日1枚オリジナルコラボステッカーがもらえるキャンペーンも実施される。

□「スーパーマリオギャラクシー×サーティワン」

新フレーバー「コットンフルーツ ギャラクシー」価格：スモールダブル680円、レギュラーダブル930円

「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」価格：スモールダブル680円、レギュラーダブル930円

「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」価格：スモールダブル各510円、レギュラーダブル各760円

「グランドスター型シャインステッカー」※31万枚限定

「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」価格：スモール580円

「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」価格：1,340円

「チコ オリジナルふわふわスリーブ」

「スイーツギャラクシーセット（8コ入り）」価格：スモール3,000円、レギュラー3,560円

「ロゼッタの絵本 オリジナルエコバッグ」

「Nintendo Store」チェックイン特典オリジナルステッカー

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