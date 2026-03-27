【ブルーイのハッピースナップ】 2026年後半 発売予定 価格：未定

ゲームロフトは、冒険・探索ゲーム「ブルーイのハッピースナップ」を2026年後半に発売する。価格は未定。対応プラットフォームはプレイステーション 4/5、Xbox One/Xbox Series X|S、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2、PC。日本語対応予定。

「ブルーイのハッピースナップ」は、アニメ「ブルーイ」の世界の温かさ、ユーモア、感動的なストーリーを忠実に再現したアドベンチャーゲーム。ブルーイとビンゴがパパの古いカメラを見つけ、ワクワクする家族旅行に出発する。

【「ブルーイのハッピースナップ」AnnounceTrailer（日本語対応予定）】

プレーヤーはカメラのレンズを通して、ブルーイの家やブリスベンを象徴する有名な場所に出かける。写真を撮ったり、スクラップブックをデコレーションしたり、素敵なサプライズを発見したりする。子供向けにデザインされた自由なアクティビティ、楽しさを詰め込んだ内容になるという。

開発元は、ブルーイの故郷でもあるブリスベンを拠点とするGameloft Brisbaneスタジオ。「ブルーイ」プロデューサー陣、Ludo Studio、BBC Studiosと連携して開発が進められている。

ブルーイとビンゴを操作する2人の協力プレイに対応するほか、「ゲームの外でもあそぼう！」のコンセプトのもと、現実世界でも楽しめるような実用的なガイドラインが収録される。