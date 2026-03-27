櫻坂46田村保乃「1日怠けたら倍頑張る」美貌を維持する法則 メンバーとの「TGC」裏話も【インタビュー】
【モデルプレス＝2026/03/27】櫻坂46の田村保乃（たむら・ほの／27）が、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（3月14日＠国立代々木競技場 第一体育館）に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じ、美しいスタイルを維持する独自の方法や、4月11日・12日に控える「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」（＠MUFGスタジアム／国立競技場）についても語ってくれた。
【写真】櫻坂人気メン、ほっそり美脚輝く
― まずは「TGC」ご出演の感想からお願いします！
田村：個人的に今回の衣装がすごく好きだったので「こんな衣装が着られるんだ！」とフィッティングが終わった後から楽しみにして今日を迎えました。
― とても春らしい可愛いコーディネートですよね！お気に入りポイントを教えてください。
田村：普段は例えばジャケットにスウェットとか、スウェットに可愛いトップスを合わせるとか、色々ミックスするのが好きで、例えばジャケットにスウェットとか、そういうカジュアルと何かをミックスするのが好きなんですが、今回は結構スポーティーでカジュアルな感じに女性らしいスカートを合わせたり、白に可愛いカラーが入ってたり、個人的にそういったミックスされているところが好きでした。
― ご自身のスタイルと似ていらっしゃるんですね。
田村：そうですね！どこかカジュアルさがあるのが個人的に落ち着くので好きです。
― 「SPRING/SUMMER」ということで、ご自身がいま気になっている春夏のアイテムはありますか？
田村：それこそ最近色んな形や素材のスウェットを集めているので、スウェットと合わせてラフになりすぎないファッションだけどどこか抜け感のあるファッションというのができたらと思っています！
― 今日もミニスカートで抜け感のあるコーディネートですよね。春夏は肌見せするコーディネートも増えてくると思うのですが、田村さんが美しいスタイルをキープするためにしていることや、美容のルーティンなどがあればぜひ教えてください。
田村：例えば「1日結構食べちゃったな…」って自分がもし思ったら、その倍の2日頑張れば元に戻ると思っていて。「この1ヶ月、ちょっと自分が納得する生活ができなかった」と思ったら、2ヶ月頑張れば戻ると思っています。怠けることが全然悪いとは思わないのですが「1日怠けたら倍頑張る」そういうことができるならいいかなと自分を許しているところがあります。この法則が自分にだけ合っているのか分かりませんが、その気持ちでいたらとても楽になれるので、ぜひやってみてください！
― 素敵な考え方で読者の方も参考にする方が多いと思います！今回の「TGC」は他にも櫻坂46のメンバーの皆さんが多くご出演されていましたよね。
田村：みんなとお話ししましたし、マネージャーさんが私が好きなドーナツを確保していてくれていました！私は最後のステージに出演することが結構多いので、もう行くと何も残っていないことが多くて…楽屋にドーナツがあると今も楽しみにしています（笑）。終わったらドーナツをいただきたいです！
― ランウェイを控えているメンバーの皆さんを見て、緊張されている方などいらっしゃいましたか？
田村：どうなんでしょう！でも的野（的野美青）は多分久しぶりのランウェイかなと思うのですが、「楽しんで歩いたらすぐ終わっちゃうよ！」とメイクさんと話しているのが聞こえたので、もしかしたら緊張していたのかな？一緒にTikTokを撮ったりしたので楽しかったです。
― メンバーの皆さんの仲睦まじい楽屋の雰囲気が伝わってきます。グループとしては、3月に新曲「The growing up train」がリリースされ、4月11日・12日にはMUFGスタジアム（国立競技場）での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が控えていますが、今の心境はいかがですか？
田村：今回のシングルは今までよりも爽やかな曲調で、表題曲にはあまりなかった曲調かなと思うので、まだ今まで届いてなかった新しい方にも届いたらいいなとすごく思いますし、それこそ国立競技場は会場自体も色んな方が知っている広い会場で、そこで新しい出会いももしかしたらあるのかなと思うので、今まで好きだった方はより深く好きになってくれたら嬉しいですし、そういう新しい出会いをした方々も櫻坂46を好きになってくれる方が増えたらいいなと思っています。
― 最後に、櫻坂46を引っ張っていく存在として、またモデルさんとしても活躍されている田村さんの「夢を叶える秘訣」をお伺いしたいです。
田村：「準備をすること」といつも答えてしまっていますが、それは変わらないです。何か決まってから準備を始めるとなかなか時間がかかってしまって夢から遠のいてしまうこともあると思うので、やりたいこと・なりたいものなど理想像や夢があれば、決まっていなくてもそれに向けて準備をする、自分を整えるということがすごく大事なことかなと思います。
― 現在「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」に向けて意識して準備していることはありますか？
田村：リハーサルはやっています。すでに今日も筋肉痛なんですが（笑）、まだ1ヶ月くらいはあるので、みんなでまだまだ練って練って話し合いをしながら、より良いライブを作れるように頑張りたいと思っています。
― ライブも楽しみにしています！ありがとうございました。
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
生年月日：1998年10月21日／星座：てんびん座／身長：163cm／出身地：大阪府／血液型：A型
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◆田村保乃、気になる春夏ファッションは？
― まずは「TGC」ご出演の感想からお願いします！
田村：個人的に今回の衣装がすごく好きだったので「こんな衣装が着られるんだ！」とフィッティングが終わった後から楽しみにして今日を迎えました。
― とても春らしい可愛いコーディネートですよね！お気に入りポイントを教えてください。
田村：普段は例えばジャケットにスウェットとか、スウェットに可愛いトップスを合わせるとか、色々ミックスするのが好きで、例えばジャケットにスウェットとか、そういうカジュアルと何かをミックスするのが好きなんですが、今回は結構スポーティーでカジュアルな感じに女性らしいスカートを合わせたり、白に可愛いカラーが入ってたり、個人的にそういったミックスされているところが好きでした。
― ご自身のスタイルと似ていらっしゃるんですね。
田村：そうですね！どこかカジュアルさがあるのが個人的に落ち着くので好きです。
― 「SPRING/SUMMER」ということで、ご自身がいま気になっている春夏のアイテムはありますか？
田村：それこそ最近色んな形や素材のスウェットを集めているので、スウェットと合わせてラフになりすぎないファッションだけどどこか抜け感のあるファッションというのができたらと思っています！
◆田村保乃、独自の美容法
― 今日もミニスカートで抜け感のあるコーディネートですよね。春夏は肌見せするコーディネートも増えてくると思うのですが、田村さんが美しいスタイルをキープするためにしていることや、美容のルーティンなどがあればぜひ教えてください。
田村：例えば「1日結構食べちゃったな…」って自分がもし思ったら、その倍の2日頑張れば元に戻ると思っていて。「この1ヶ月、ちょっと自分が納得する生活ができなかった」と思ったら、2ヶ月頑張れば戻ると思っています。怠けることが全然悪いとは思わないのですが「1日怠けたら倍頑張る」そういうことができるならいいかなと自分を許しているところがあります。この法則が自分にだけ合っているのか分かりませんが、その気持ちでいたらとても楽になれるので、ぜひやってみてください！
◆田村保乃、国立競技場ライブに意気込み
― 素敵な考え方で読者の方も参考にする方が多いと思います！今回の「TGC」は他にも櫻坂46のメンバーの皆さんが多くご出演されていましたよね。
田村：みんなとお話ししましたし、マネージャーさんが私が好きなドーナツを確保していてくれていました！私は最後のステージに出演することが結構多いので、もう行くと何も残っていないことが多くて…楽屋にドーナツがあると今も楽しみにしています（笑）。終わったらドーナツをいただきたいです！
― ランウェイを控えているメンバーの皆さんを見て、緊張されている方などいらっしゃいましたか？
田村：どうなんでしょう！でも的野（的野美青）は多分久しぶりのランウェイかなと思うのですが、「楽しんで歩いたらすぐ終わっちゃうよ！」とメイクさんと話しているのが聞こえたので、もしかしたら緊張していたのかな？一緒にTikTokを撮ったりしたので楽しかったです。
― メンバーの皆さんの仲睦まじい楽屋の雰囲気が伝わってきます。グループとしては、3月に新曲「The growing up train」がリリースされ、4月11日・12日にはMUFGスタジアム（国立競技場）での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が控えていますが、今の心境はいかがですか？
田村：今回のシングルは今までよりも爽やかな曲調で、表題曲にはあまりなかった曲調かなと思うので、まだ今まで届いてなかった新しい方にも届いたらいいなとすごく思いますし、それこそ国立競技場は会場自体も色んな方が知っている広い会場で、そこで新しい出会いももしかしたらあるのかなと思うので、今まで好きだった方はより深く好きになってくれたら嬉しいですし、そういう新しい出会いをした方々も櫻坂46を好きになってくれる方が増えたらいいなと思っています。
◆田村保乃の夢を叶える秘訣
― 最後に、櫻坂46を引っ張っていく存在として、またモデルさんとしても活躍されている田村さんの「夢を叶える秘訣」をお伺いしたいです。
田村：「準備をすること」といつも答えてしまっていますが、それは変わらないです。何か決まってから準備を始めるとなかなか時間がかかってしまって夢から遠のいてしまうこともあると思うので、やりたいこと・なりたいものなど理想像や夢があれば、決まっていなくてもそれに向けて準備をする、自分を整えるということがすごく大事なことかなと思います。
― 現在「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」に向けて意識して準備していることはありますか？
田村：リハーサルはやっています。すでに今日も筋肉痛なんですが（笑）、まだ1ヶ月くらいはあるので、みんなでまだまだ練って練って話し合いをしながら、より良いライブを作れるように頑張りたいと思っています。
― ライブも楽しみにしています！ありがとうございました。
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆田村保乃（たむら・ほの）プロフィール
生年月日：1998年10月21日／星座：てんびん座／身長：163cm／出身地：大阪府／血液型：A型
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