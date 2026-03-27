キスマイ藤ヶ谷太輔、デニム＆ヴィンテージMIXスタイル披露「cyan」初登場で初表紙
【モデルプレス＝2026/03/27】Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が、4月27日発売の雑誌「cyan issue 44 spring 2026」（カエルム）の表紙に初登場。私物アイテムと、デニム＆ヴィンテージをMIXしたスタイルを披露する。
【写真】キスマイ・JO1・トラジャ、オフ感あふれるディズニーショット
今号では、Kis-My-Ft2のメンバーで俳優としてもマルチに活躍する藤ヶ谷が、初登場にして初表紙を飾る。デビュー15周年目を迎えた今もなお、自身のスタイルを更新し続ける藤ヶ谷が12ページにわたり登場する。
私物のジュエリーやベルトも取り入れたスタイリングで撮影に臨み、自分らしいバランスをより立体的に表現。デニムやヴィンテージを自在に素敵に着こなしている。年齢を重ねることへの向き合い方やそれに呼応するスタイルの変化、グループとして歩んできた時間、また、4月6日にデジタルリリースされる新曲「HEARTLOUD」（TVアニメ「MAO」オープニングテーマ）などについて語ったインタビューも掲載される。
今号のテーマは「new perspective（ニューパースペクティブ）」。物事をこれまでとは違う角度から見つめ直し、新しい視点や価値観を見つけていくという意味を込めている。今号から日英バイリンガル仕様となり、ロンドンをベースにヨーロッパ、アメリカ、アジアなどグローバルに展開していく。これから、ビューティ、ファッション、ライフスタイル、音楽、アート、デザイン、そして言葉を通して「何が美しいか」ではなく「どのように見るか」を問い続ける。
今をときめくアーティスト、俳優、モデルのMAYUKA（NiziU）、ふみの、南琴奈、青木瞳をフィーチャー。それぞれビューティ＆ファッションビジュアルとロングインタビューを通して、多面的な魅力を届ける。
また、本誌でも活躍する2人の人気フォトグラファーのアートプロジェクト、人気サロンのスタイリストによる最新ヘア特集や、テーマごとにコスメを切り取るビジュアルストーリーなども掲載。本誌ならではの感性で構成されたコンテンツを特集した読み応えのある1冊となっている。（modelpress編集部）
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◆藤ヶ谷太輔「cyan」表紙初登場
今号では、Kis-My-Ft2のメンバーで俳優としてもマルチに活躍する藤ヶ谷が、初登場にして初表紙を飾る。デビュー15周年目を迎えた今もなお、自身のスタイルを更新し続ける藤ヶ谷が12ページにわたり登場する。
◆MAYUKA・ふみのらも登場
今号のテーマは「new perspective（ニューパースペクティブ）」。物事をこれまでとは違う角度から見つめ直し、新しい視点や価値観を見つけていくという意味を込めている。今号から日英バイリンガル仕様となり、ロンドンをベースにヨーロッパ、アメリカ、アジアなどグローバルに展開していく。これから、ビューティ、ファッション、ライフスタイル、音楽、アート、デザイン、そして言葉を通して「何が美しいか」ではなく「どのように見るか」を問い続ける。
今をときめくアーティスト、俳優、モデルのMAYUKA（NiziU）、ふみの、南琴奈、青木瞳をフィーチャー。それぞれビューティ＆ファッションビジュアルとロングインタビューを通して、多面的な魅力を届ける。
また、本誌でも活躍する2人の人気フォトグラファーのアートプロジェクト、人気サロンのスタイリストによる最新ヘア特集や、テーマごとにコスメを切り取るビジュアルストーリーなども掲載。本誌ならではの感性で構成されたコンテンツを特集した読み応えのある1冊となっている。（modelpress編集部）
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